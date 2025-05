Murió a los 70 años el papá de Rihanna, a quien había demandado en 2019

Rihanna enfrenta una dolorosa pérdida, su papá, Ronald Fenty, de 70 años, falleció en el centro médico Cedars-Sinai en Los Ángeles. Al parecer, varios medios habrían notado que su hermano Rajad estuvo visitándolo y algunos afirman que ella también lo estaba haciendo.

El hombre murió en la madrugada del 31 de mayo y, por el momento, no se conocen muchos detalles acerca de las causas de su muerte. Sin embargo, algunos especulan consumo de sustancias y licor; no obstante, esto es algo que no ha sido confirmado por completo.

Rihanna, Rajad y Rorrey eran los hijos del hombre y, aunque ella no se ha manifestado al respecto por el momento, sus seguidores ya le han dejado mensajes de apoyo y condolencias dentro de sus perfiles en redes sociales, enviándole fuerza en este duro momento.

Vale la pena mencionar quela cantante está a la espera de su tercer bebé; así lo anunció durante la Met Gala del 2025, por lo que debe estar enfrentando un momento muy complicado. De hecho, inicialmente los rumores decían que había dado a luz cuando vieron a su hermano en la clínica, pero no fue así.

Problemas entre Rihanna y su papá

Por otro lado, en el 2019, Ronald y la cantante rompieron relaciones por un tiempo debido a una demanda impuesta por la intérprete de ‘Umbrella’ a su progenitor, situación que habría hecho muy tensas las interacciones entre los dos debido a sus empresas.

La razón de la demanda fue que, al parecer, el hombre y su socio estaban usando el nombre de Rihanna para darle fuerza y peso a su empresa, algo que a ella no le gustó, pues no tenía nada que ver. Esto, sumado a que su marca se llama Fenty Beauty, hizo que su padre no pudiera usar la palabra “Fenty” en ningún lado.

A pesar de la situación, medios internacionales aseguran que su relación había mejorado considerablemente e, incluso, Ronald concedió una entrevista en la que se mostró muy emocionado por ser abuelo y explicó que estaba muy feliz por su hija.