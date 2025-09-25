En vivo
Memes a Cris por entrar modo 'supervivencia' en el Desafío: lo compararon con 'Náufrago'

Gamma atraviesa por una de sus peores rachas en el Desafío debido a su paso por Playa Baja y las recientes penitencias que han debido asumir en el Rincón de los Castigos.

Cris, del Desafío, sorprendió durante el capítulo 59 con drástico cambio de look.
Foto: Caracol Televisión y 'Náufrago'.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

