Memes a Cris por entrar modo 'supervivencia' en el Desafío: lo compararon con 'Náufrago'

El participante de 44 años se ha posicionado como uno de los favoritos del público debido a su sentido de liderazgo y a la voz de aliento que le ha dado a la escuadra naranja en las pruebas más complejas que tienen lugar en La Ciudad de las Cajas. Durante el episodio transmitido el pasado 24 de septiembre, el exmilitar dio de qué hablar debido a un radical cambio de look que tomó desde que llegó a Playa Baja.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, pues mucho se tomaron plataformas como X, anteriormente Twitter, para reaccionar a su cabello despeinado, su cuerpo lleno de barro por la prueba que tuvieron en el Box Amarillo y el bastón que usó para dar la ilusión de que se parecía a Jesús: "El viejo Cris está en su terreno, hay que dejarlo ser feliz", "Cris me recuerda un poco al tío Kaboom", "Cris necesita urgente los productor de Isima de Shakira", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Es necesario mencionar, que la misma Andrea Serna se llevó una sorpresa al ver que el Súper Humano ya se había adaptado a permanecer en la intemperie, pues de hecho tomó con buen sentido del humor su aparición en cámara cuando ella le estaba preguntando sobre cómo había recibido la noticia del Chaleco de Sentencia.

Cris me recuerda un poco al tío Kaboom



Me da competencia

Me da momentos random

Me da carisma

Me da memes

Me da respeto al rival

Y si tiene haters, son inventados #DesafioDelSiglo#DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/MMvFVqFbbG — Diego Andrés 🦁 (@Diego_bridge8) September 25, 2025

"¿Cómo es que estás peinado? (...) O sea, tú llegaste a Playa Baja y es como tu elemento", dijo entre risas la presentadora del reality de los colombianos, a lo que el deportista confesó: "La situación no está fácil (...) Esto es algo que deja a veces el Desafío, nos hace tratamientos, creo que este es el tratamiento del barro".

El viejo Cris esta en su terreno, hay que dejarlo ser feliz #DesafioDelSiglo #DesafioDelSigloXXI https://t.co/IlUYO1yaQy — John Marciales (@John_Marciales) September 25, 2025

Finalmente, aseguró que se siente emocionado de disfrutar el Box Negro una vez más y admitió que le gustaría enfrentarse a él con Rata no como una amenaza, sino porque lo considera un gran competidor y amigo.

