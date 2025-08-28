Martín Elías Jr. se refirió a Dayana Jaimes y confesó realmente cómo se la llevan

En las últimas horas, Martín Elías Jr se refirió a Dayana Jaimes, la viuda del intérprete de 'Cancelada mi vida'. Así, no solo habló de cómo se lleva con la mujer, sino también, qué piensa acerca de los escándalos en los que ha estado.

Martín Elías Jr. habló de Dayana Jaimes

En primera medida, afirmó que ellos tienen una buena relación y que la respeta mucho. Asimismo, que hasta el momento no han tenido ningún tipo de problema y que siempre mantienen una excelente comunicación para no afectar a su hermana. Todo esto lo empezó a hablar en el minuto 36:54 en el pódcast 'Sin máscara', y más de uno estuvo de acuerdo con cada palabra que decía en el video.



"Es la mamá de mi hermana yo creo que todo lo que hago y lo que hace ella en general a esa relación, va medido a que pueda afectar a ella y qué no. Porque si yo salgo a pelear con Dayana, nunca hemos tenido con qué, sería que a la niña en el colegio digan ahí está él peleando con tu mamá y no creo que sea justo, no sería de ejemplo", empezó diciendo.

Por otra parte, se refirió a su mamá y cómo se la lleva con Jaimes. Él responde que bien, porque desde que murió su papá no es que sean mejor amigas, pero siempre todo se ha manejado desde el respeto. "Al fin y al cabo, fueron dos mujeres que mi papá amó y quiso, y cada una dejó el ratoñito más grande", agregó

Después de esto, llegó la pregunta más esperada, en la que le cuestionaron él qué piensa de los escándalos de Dayana. Él resalta que él prefiere estar alejado de todo lo que afecte a su hermana, y además, que Jaimes sabes lo que está haciendo.

"Nada. Yo pienso que jamás opinaré porque es la mamá de mi hermana y no quiero verme involucrado en eso. Además, la respeto mucho y ella sabe lo que hace. Es una mujer madura, y lo que ella decida hacer o no, la respeto. Si salgo a hablar la defenderé, porque es la mamá de mi hermana. Si la ataco, sería involucrarme en unos temas que no son míos", puntualizó.