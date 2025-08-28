Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  /  Martín Elías Jr. se refirió a Dayana Jaimes y confesó realmente cómo se la llevan

Martín Elías Jr. se refirió a Dayana Jaimes y confesó realmente cómo se la llevan

En medio de una entrevista, le hijo de Martín Elías indica que siempre ha tratado de llevarse bien con la mamá de su hermana, porque no quiere tener problemas con ella para no afectar a la menor.

Foto: Instagram @dayanajaimes55 y @vicsari
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: agosto 28, 2025 10:22 a. m.