Andrey, eliminado del Desafío, se refirió a la cercanía entre Rata y Deisy: “Me daban celos”

Andrey, el más reciente eliminado del Desafío, primero habló acerca de Omega, al equipo al que perteneció. Indicó que algunos de ellos ya se conocían desde antes y todo cambió cuando el capitán elegía quién era el Sentenciado. Además, menciona que Potro podría estar de comodín en el escuadrón.

Posteriormente, se refiere a quién podría ser el capitán de Omega, él indica que, si se pone en una balanza de ecuanimidad, serenidad y justicia, diría que Camilo. Asimismo, como Potro fue al desafío de líderes a defender su bandera, él también podría haber continuado con aquella tarea. “Las cosas se fueron dando de otra manera y a veces hay cosas que uno no puede controlar”.



Andrey habla de Rata y Deisy

Después, empezó a hablar de Deisy, la participante con la que tuvo un acercamiento durante un par de capítulos en el programa en el que Andrea Serna es la presentadora. Él revela que todo fue fluyendo, además, le parece una mujer muy linda, que se expresa muy bien, excelente deportista e inteligente. Y en medio de la situación se fueron presentando varias emociones.

A raíz de esto, surgió la pregunta ¿qué sintió con la conexión que surgió con Rata y Leo? Aunque al comienzo confiesa que sí le dieron celos, él afirma que ambos están solteros y que no hay problema alguno. Asimismo, que la personalidad de ella confunde, dado que, se puede interpretar su amabilidad en coqueteo.

“Igualmente, somos amigos, entonces yo no podía decir nada. Igual, me pareció bien que eligió un hombre bien, porque Rata es bien. Y que es una persona, que, si se llegan a dar las cosas entre los dos, él sí sería un buen chico para ella”, expresó Andrey.

Por otra parte, afirmó no cree que Deisy esté por conveniencia con Rata, porque o, sino, se habría unido más a Leo, que actualmente es el capitán de Alpha. Además, expresó que el integrante de Gamma es muy caballeroso y dice que eso es lo que les gusta a muchas mujeres.

