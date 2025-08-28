Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vuelta a España
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  /  Contundente respuesta de Renzo a Anamar tras fuertes declaraciones sobre su hijo

Contundente respuesta de Renzo a Anamar tras fuertes declaraciones sobre su hijo

El exparticipante del Desafío 2024 subió una historia a su cuenta de Instagram en la que no dudó en defenderse sobre lo mencionado por Anamar, con quien tiene un hijo llamado Ethan.

Contundente respuesta de Renzo a Anamar tras fuertes declaraciones sobre su hijo
Contundente respuesta de Renzo a Anamar tras fuertes declaraciones sobre su hijo
Foto: Instagram @anamar.rpo y @renzomenesess
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: agosto 28, 2025 09:13 a. m.