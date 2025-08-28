El pasado 25 de agosto, la exparticipante del Desafío, Anamar, se refirió a Renzo, el papá de su hijo Ethan en su cuenta de Instagram. Allí se despachó contra él por supuestamente no “hacer nada” por el pequeño.

Qué le dijo Renzo a Anamar

En las capturas que Súper Humana mostró, evidenció que él estaba de viaje en Santa Marta con varios amigos. Según lo que indica ella, solo fue a Medellín a tomarse fotos con el recién nacido para “limpiar su nombre y quedar bien, pero de resto, no ha hecho nada”. Por otra parte, resaltó que le había dado los pasajes para ir a visitar al bebé y que la ayudara en toda la crianza, porque él se lo pidió.



Después de esto, Renzo no dudó en responderle con toda y allí dejó claro que no habla desde el odio ni el rencor, sino que quiere explicar que ha sido un buen padre con los tres que hijos que tiene. Según indica, ellos son su mayor moro y siempre tiene mucho amor para dar.

Contundente respuesta de Renzo a Anamar tras fuertes declaraciones sobre su hijo Foto: Instagram @renzomenesess

“No hablo desde el odio ni desde el rencor, porque comprendo que el embarazo y el postparto traen consigo emociones y momento muy complejos. Lo que sí quiero dejar claro, es que nunca será correcto poner en duda el papel de un padre frente a sus hijos y mucho menos hacerlo desde la manipulación pública”, empezó diciendo.

Tras esto, explica que a sus hijos son su mayor bendición para seguir adelante en la vida, y poder afrontar cualquier circunstancia junto a ellos, esto sin importar cómo se lleve él con las madres de sus niños. Luego de esto, se refiere al bebé que tuvo con Anamar.

“Ethan, al igual que sus hermanos, cuenta con el respaldo incondicional de su papá. Deseo que todo esto pueda transformarse en paz y armonía, porque al final, lo único que realmente importante es que mis hijos crezcan rodeados de amor, respeto y verdad”, puntualizó.