Reacciones al “embarazo” de Katiuska en el Desafío: Zambrano ya se veía como el “papá”

La noticia de un supuesto embarazo dentro del equipo Omega generó todo tipo de reacciones entre los integrantes de esta secuadra. Todo comenzó cuando Katiuska les hizo creer a sus compañeros que estaba esperando un bebé, lo que sorprendió y emocionó especialmente de Zambrano y Leo.

Cómo reaccionó Zambrano ante el "embarazo" de Katiuska en el Desafío

Zambrano, quien confesó que antes de ingresar al Desafío tuvo una breve relación con Katiuska y que ahora comparte equipo con ella, fue uno de los más entusiasmados con la noticia. Entre risas, no dudó en bromear diciendo: “¡Voy a ser padrastro!”. Incluso los demás comenzaron a llamarlo “Papi Antho”, en referencia a su nombre completo, Anthony Zambrano.



Leo, por su parte, se mostró muy emocionado con la supuesta llegada del bebé y dijo que sería el “tío”. Mientras tanto, Tina aseguró que el pequeño sería parte del Omega Tour al finalizar la competencia.



¿Katiuska está embarazada?

Sin embargo, cuando Katiuska finalmente reveló la verdad a su equipo y aclaró que todo había sido una broma, los hombres quedaron en silencio. Leo confesó entre risas que sí alcanzó a ilusionarse, mientras que Zambrano reaccionó con su característico humor diciendo: “Allá estaba el tío y acá estaba el papá”.

Tina lo corrigió de inmediato: “Padrastro”, a lo que él respondió con picardía: “Papá no es el que hace, es el que cría”. Entre carcajadas, Leo cerró el momento con la frase: “¡No pueden jugar con mis sentimientos así!”.



