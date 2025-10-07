En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Reacciones al “embarazo” de Katiuska en el Desafío: Zambrano ya se veía como el “papá”

Reacciones al “embarazo” de Katiuska en el Desafío: Zambrano ya se veía como el “papá”

Una broma de Katiuska sobre un supuesto embarazo causó risas en Omega. Zambrano, su compañero, dijo que sería el “padrastro o el papá”, Leo se emocionó con la idea de ser “tío”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad