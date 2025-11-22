Claudia Lozano estuvo al borde de la muerte: la operaron durante 7 horas y está viva de milagro

Claudia Lozano, una de las presentadoras más queridas de Show Caracol, y una figura destacada del entretenimiento, la cultura y la información en Noticias Caracol, sorprendió al revelar en exclusiva en La Red la grave emergencia médica que la mantuvo alejada de las cámaras durante dos meses.

Qué le pasó a Claudia Lozano

La modelo relató que todo comenzó de manera inesperada. “Estaba supuestamente bien. Al día siguiente me dio un dolor abdominal muy fuerte y me tocó ir a la clínica. No aguanté más. Empecé a vomitar, a sentirme súper mal en la sala de espera; el dolor cada vez era más fuerte. De ahí solo recuerdo que me montaron en una camilla y, al segundo, desperté en UCI”, relató.



Permaneció un mes y dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a un diagnóstico delicado: “Tenía una filtración de sangre dentro del abdomen. El abdomen estaba lleno de sangre; tenía tres litros de sangre acumulada”.

Los médicos le explicaron que, si hubiese llegado más tarde, no habría sobrevivido. Una arteria se había abierto, y tuvo que ser intervenida de urgencia: le abrieron el abdomen, retiraron la sangre y realizaron una cirugía que duró siete horas. A pesar de los estudios, nunca se determinó la causa exacta del sangrado.

“Es un milagro médico. Me sometí a cinco cirugías”, dijo.



La presentadora contó que las complicaciones continuaron: “De un momento a otro me dio una trombosis. Después me dio una infección. Tocó ingresar nuevamente a cirugía. Todos los días eran de intenso dolor”.

Claudia también habló de la endometriosis que ha padecido durante años, una condición que ya le había causado sufrimiento: “Ha hecho bastantes cosas dolorosas en mí, pero ahora que estuve en UCI yo le decía a Dios que estaba cansada de sentir tanto dolor. ‘Ya no quiero más, ya es justo’. Me ha pasado demasiado. No quiero más…”, expresó entre lágrimas.

A pesar de la situación, destacó el apoyo que recibió del personal médico y de sus compañeros del noticiero. Un gesto que la marcó especialmente fue el de su colega y amiga Alejandra Giraldo, quien le llevó de sorpresa a su perrita.“Fue el regalo más lindo en todo el tiempo que estuve en la clínica”, afirmó emocionada.

Hoy, con su salud estable y en recuperación, Claudia dice sentirse profundamente agradecida:

“Me di cuenta de que esto es un ratico. Soy un milagro, y este milagro se va a disfrutar la vida”.

