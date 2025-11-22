Claudia Lozano estuvo al borde de la muerte: la operaron durante 7 horas y está viva de milagro

Publicidad
Claudia Lozano, una de las presentadoras más queridas de Show Caracol, y una figura destacada del entretenimiento, la cultura y la información en Noticias Caracol, sorprendió al revelar en exclusiva en La Red la grave emergencia médica que la mantuvo alejada de las cámaras durante dos meses.
La modelo relató que todo comenzó de manera inesperada. “Estaba supuestamente bien. Al día siguiente me dio un dolor abdominal muy fuerte y me tocó ir a la clínica. No aguanté más. Empecé a vomitar, a sentirme súper mal en la sala de espera; el dolor cada vez era más fuerte. De ahí solo recuerdo que me montaron en una camilla y, al segundo, desperté en UCI”, relató.
Permaneció un mes y dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a un diagnóstico delicado: “Tenía una filtración de sangre dentro del abdomen. El abdomen estaba lleno de sangre; tenía tres litros de sangre acumulada”.
Los médicos le explicaron que, si hubiese llegado más tarde, no habría sobrevivido. Una arteria se había abierto, y tuvo que ser intervenida de urgencia: le abrieron el abdomen, retiraron la sangre y realizaron una cirugía que duró siete horas. A pesar de los estudios, nunca se determinó la causa exacta del sangrado.
“Es un milagro médico. Me sometí a cinco cirugías”, dijo.
La presentadora contó que las complicaciones continuaron: “De un momento a otro me dio una trombosis. Después me dio una infección. Tocó ingresar nuevamente a cirugía. Todos los días eran de intenso dolor”.
Claudia también habló de la endometriosis que ha padecido durante años, una condición que ya le había causado sufrimiento: “Ha hecho bastantes cosas dolorosas en mí, pero ahora que estuve en UCI yo le decía a Dios que estaba cansada de sentir tanto dolor. ‘Ya no quiero más, ya es justo’. Me ha pasado demasiado. No quiero más…”, expresó entre lágrimas.
A pesar de la situación, destacó el apoyo que recibió del personal médico y de sus compañeros del noticiero. Un gesto que la marcó especialmente fue el de su colega y amiga Alejandra Giraldo, quien le llevó de sorpresa a su perrita.“Fue el regalo más lindo en todo el tiempo que estuve en la clínica”, afirmó emocionada.
Hoy, con su salud estable y en recuperación, Claudia dice sentirse profundamente agradecida:
“Me di cuenta de que esto es un ratico. Soy un milagro, y este milagro se va a disfrutar la vida”.
