Hallaron sin vida el cuerpo de exestrella infantil de Panamá: tenía 25 años

Hay conmoción en Panamá tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida de Esteban de León, un artista que se hizo popular desde niño gracias a su participación en el programa infantil 'Canta Conmigo'.

El joven, de 25 años, había sido reportado como desaparecido desde el 31 de octubre, cuando salió de la casa de su abuela rumbo a su residencia y no volvió a ser visto.

Quién era Esteban de León, de 'Canta Conmigo' de Panamá

Su cuerpo fue encontrado en los primeros días de noviembre en el sector 3 de Las Paredes, en el corregimiento de 24 de Diciembre, pero la noticia apenas comenzó a difundirse ampliamente en los últimos días.

Según relataron familiares, Esteban mantuvo comunicación con su madre antes de ir a visitar a su abuela.



“Ese día me llamó después de salir del trabajo, a las 3:00 p.m., para avisarme que iba camino donde su abuela. Me dijo: ‘Mami, hay qué tranquesón’, y yo le respondí que la calle parecía Navidad. Más tarde supe que había llegado, pero mi mamá lo notó cansado”, contó su madre a medios locales.

La desaparición del artista movilizó a su familia, amigos y autoridades, quienes emprendieron una búsqueda intensa compartiendo fotografías e información en redes sociales.

Con el hallazgo del cuerpo, nuevos detalles han salido a la luz. Varios medios panameños e internacionales reportaron que el cadáver fue encontrado envuelto en plástico y que, cerca del lugar, apareció la camioneta que él conducía, presuntamente calcinada, un hecho que ha aumentado la preocupación y la incertidumbre en torno al caso.

La necropsia inicial reveló que Esteban no tenía heridas visibles, por lo que se realizarán exámenes adicionales para determinar la verdadera causa de muerte.

Además, las autoridades confirmaron la detención de una persona por su posible vinculación con la desaparición del joven cantante. Las investigaciones continúan abiertas mientras los organismos de seguridad aseguran que no descansarán hasta aclarar lo sucedido.

Desde los primeros días de noviembre, la madre del artista había pedido públicamente que se reforzara el equipo de búsqueda de su hijo, solicitud que mantuvo vigente hasta que se confirmó el trágico desenlace.

