Impresionante cambio físico del niño que interpretó a David en 'A.I. Inteligencia Artificial'

Una de las películas del 2000 más recordadas por los cinéfilos es sin duda 'Inteligencia Artificial', que narra la historia de David, un niño robot que fue diseñado estratégicamente para amar incondicionalmente. A pesar que es adoptado por una pareja y cree que encontró una familia, el niño es abandonado a su suerte luego de una serie de eventos desafortunados, lo que lo lleva a buscar su lugar en el mundo, descubriendo de esta forma que no encaja del todo entre los humanos y tampoco entre las máquinas.

La cinta, dirigida por Steven Spielberg, contó con la participación de actores de la talla de Jude Law, Brendan Gleeson, Sam Robards, William Hurt, Robin Williams, entre otros.

Cómo luce en la actualidad David, el niño de 'Inteligencia Artificial'

El niño que le dio vida a David fue el actor Haley Joel Osment, nacido el 10 de abril de 1998 en Los Ángeles, California, Estados Unidos; por lo que a la fecha (2025) tiene 37 años. Debido a su extensa trayectoria en el séptimo arte, ha logrado participar en otros proyectos de la talla de 'Sexto sentido', 'Cadena de favores', 'Happy Gilmore 2', 'Leones de segunda mano', 'Forest Gump', 'Parpadea dos veces' y 'En un lugar de Canadá', y hasta fue nominado a los Premios Oscar y el Globo de Oro en la categoría Mejor Actor de Reparto por su participación en 'The Sixth Sense'.

En su cuenta oficial de Instagram recoge más de cien mil seguidores que están atentos a todos los detalles de su vida personal y profesional, por lo que con frecuencia recuerda los primeros proyectos en los que estuvo, pues inició su ascenso a la fama desde que tan solo tenía cuatro años.

Como dato curioso, Haley es hermano de Emily Osmet, la actriz y cantante estadounidense que es recordada por su paso por 'Hannah Montaña', donde prestó su piel a la mejor amiga de la protagonista. Ambos fueron criados con una sensibilidad por el arte gracias a sus padres, un actor y una profesora de inglés.

