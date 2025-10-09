Katiuska tomó conveniente decisión sobre la supuesta reconquista de Zambrano: "Anda detrás de mí"

La entrenadora fitness reveló durante su conversación con el exlíder de la escuadra rosada que ya ha pensado en cuál será la estrategia que usará para la etapa de dos equipos en el reality de los colombianos. Según explicó, no planea enviarle el Chaleco de Sentencia a Yudisa porque sabe muy bien que ella lo recibiría de vuelta y dijo que hasta solicitó la ayuda de Rata para proteger a Juan en la escuadra naranja, pues de esta forma, los que considera "más fuertes", podrán avanzar en el juego.

La Súper Humana no dudó en contarle a su amigo que el deportista olímpico ha estado mucho más cerca a ella desde que pasó a ser parte del grupo. A pesar de los comentarios, la mujer tomó la decisión de seguirlo tratando con cariño, como también lo hace con el resto de sus compañeros, pues necesita tenerlo como aliado en esta fase del programa.



"Anda detrás de mí, que según él yo voy a volver con él. Anda detrás de mí enamorándome otra vez, pero yo lo trato bacano, como yo trato a Camilo 'ay mi amor, mi vida', no sé qué, pero hasta ahí, pero porque yo lo necesito tener conmigo", comentó.



A pesar de que Zambrano sostuvo un vínculo cercano a Isa al inicio del programa, este lazo al parecer se enfrió, pues a medida que avanzaban los capítulos y que Grecia ingresó a la escuadra naranja en reemplazo de la modelo de Internet, se empezó a sentir interesado por ella. Fue justamente en la Suite ditu donde afirmó que le gustaba; no obstante, recientemente dio a conocer que no piensa seguir insistiendo en tener algo, pues el corazón de la joven ya está ocupado por otra persona que se encuentra fuera de La Ciudad de las Cajas.

"No hay vía. Ella tiene su pareja, hay gusto, pero no, yo no fuerzo nada aquí. Fluyo bastante con ella cuando estamos a solas, pero no soy nadie para obligar a alguien a estar conmigo. Si está bien, y si no, también. Como hombre me doy mi valor, así como las mujeres se lo dan", mencionó.

