Desafío Siglo XXI / El nuevo show de Mencho por el que dicen que es La Elegida del 'Desafío': Katiuska la exhibió

El nuevo show de Mencho por el que dicen que es La Elegida del 'Desafío': Katiuska la exhibió

Mencho estalló y le reclamó a Omega por cantar para celebrar su victoria; sin embargo, Katiuska fue contundente y le respondió que no iban a dejar de festejar.

