El nuevo show de Mencho por el que dicen que es La Elegida del 'Desafío': Katiuska la exhibió

En el capítulo 70 de Desafío Siglo XXI, Mencho no pudo contener su molestia y le reclamó al equipo Omega por celebrar con su canción su triunfo en el Desafío de Sentencia y Bienestar, desarrollado en el Box Amarillo.
La medallista olímpica levantó la voz y expresó:
“Respeten que todos estamos acá, bájenle, estamos dolidos”, gritó visiblemente alterada, mientras Juan intentaba calmarla sin éxito. Más adelante, durante el encuentro con Andrea Serna, Mencho volvió a tomar la palabra:
“Decirle al equipo que tenga un poquito más de respeto por todo lo que estamos pasando. Es duro, ustedes están ganando uno tras otro, nosotros estamos abajo y es estresante verlos cantar. Yo los entiendo, pero es hasta fastidioso escucharlos en esta instancia. No aguanta, un poquito más de respeto”.
Andrea notó que Katiuska y Rata se susurraban algo y le pidió a ella que lo compartiera con todos. Sin dudar, la capitana de Omega respondió con firmeza: “Nosotros nunca cantamos con afán de faltarle el respeto a nadie. Nunca en la vida había visto en el Desafío que un equipo no pudiera cantar su canción cuando gana. Eso me hace pensar muchas cosas, pero no vamos a dejar de cantar, porque es la canción que nos representa como equipo”.
