Caracol TV  / Desafío Siglo XXI

“¡Qué pecado con Deisy!”: así reaccionaron a los coqueteos de Tina con Rata en el Desafío

Katiuska insiste en bromear sobre el interés de Tina en Rata, pues él le prestó su saco; no obstante, él guarda silencio ante los coqueteos de su nueva compañera.

