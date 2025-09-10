Quién era El Elegido del Desafío: Zambrano dijo que “ni judas se atrevió a tanto”

En el capítulo 49 del Desafío, finalmente se descubrió quién era El Elegido de este ciclo. Andrea Serna preguntó si alguien tenía sospechas, pero nadie respondió.

Quién era el Elegido de este ciclo

Acto seguido, la presentadora pidió que el Elegido saliera de su escondite y fue Mencho quien dio un paso al frente, revelando que ella había sido la elegida.



“Tengo muchos sentimientos encontrados, lo di todo. Le agradezco a mi equipo porque ellos dan todo por mí y lo quise dar todo por ellos. Ante todo, les pido disculpas si creen que les fallé, pero en mi mente y en mi corazón no lo hice. Lidié hasta lo último, sí tengo una lesión en mi rodilla, sí caí mal, pero nunca les fallé”, expresó la participante, visiblemente afectada.

Andrea Serna le cuestionó por qué decidió hacerlo en la última prueba del ciclo —la de Sentencia, Premio y Castigo— si pudo haberlo hecho antes, a lo que Mencho respondió: “Como se están moviendo las fichas del juego, en unas estuve y en otras no. Es un sinfín de emociones, de alegría, de querer irme, de no dormir…”.

Yudisa salió en su defensa y le dijo al grupo: “ustedes no comprenden nada, muchachos”.

Sin embargo, Rosa, la capitana de Gamma, no ocultó su decepción: “Como ya le habían dicho que si ganaban contacto la mensajería era para ella, lo dio todo para ganar y decidió perder la del castigo. No sé si mis palabras la estén juzgando, pero es lo que siento… aunque bueno, es parte del juego”.

Zambrano comparó a Mencho con Judas

Por su parte, Zambrano estalló y soltó una frase contundente: “Ni Judas se atrevió a tanto”.

El medallista olímpico fue más allá y explicó: “Yo prefiero salir del Desafío a salir con 10 millones y traicionar a mi equipo, porque ahora estamos 50% en Playa Baja y 50% en la casa, entonces ¿por qué no lo hizo en el Box de contacto? Yo quiero ver a mi mamá siempre, soy muy fuerte al hablar, tenemos otros compañeros que quieren ver a sus hijos y demás, pero le cedimos a ella la mensajería. Ni Judas se atreve a tanto, le damos ese detalle tan grande y nos clava ese puñal en la espalda. Desde un inicio la probé, pero la puse a dudar e hicimos la prueba. Yo le dije a Grecia que ella era la Elegida y al verla pasando por cada obstáculo iba más lento que el resto del equipo… Que Dios la bendiga, que Dios la proteja, pero hizo una ruptura muy grande en el equipo, nos dio muy duro".

