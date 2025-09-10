Publicidad

Desafío Siglo XXI
Quién era El Elegido del Desafío: Zambrano dijo que "ni judas se atrevió a tanto"

Quién era El Elegido del Desafío: Zambrano dijo que “ni judas se atrevió a tanto”

Al revelarse que Mencho fue la Elegida este ciclo, Rosa y Zambrano estallaron. El medallista olímpico dijo que sintió que su compañera “les clavó el puñal por la espalda”.

Quién era El Elegido del Desafío: Zambrano lo tildó de traicionero.
Foto: Caracol Televisión
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 08:52 p. m.