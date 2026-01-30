Myrian y Zambrano se besaron en el ‘Desafío’ y Valkyria no le gustó nada: "Muy mal hecho"

Y es que, aunque varios integrantes del equipo naranja y sospechaban de una química inusual entre ellos, ninguno de los dos hablaba del tema. No obstante, las cámaras registraron cuando estuvieron muy arrunchados en la cama y debajo de las cobijas, situación que hasta llamó la atención de Andrea Serna.

Miryan y Zambrano pudieron evadir las preguntas que la presentadora les hizo delante todos los participantes, pero después ella se sinceró con Valkyria y le contó que efectivamente se besó con su dupla.

“Es que anoche nos besamos. Estábamos hablando por la noche y… […] Fue algo como del momento, no sé qué decirle. Me parece embarrada, pero pues también es de asumirlo”, contó la desafiante que tiene una hermana que es futbolista profesional.

La ganadora del año 2022 fue sincera con su amiga y le dijo que le parece “muy mal hecho”, no por los que están afuera, sino porque ella es “una chimba de vieja”. Además, agregó siente preocupación y hasta rabia por “prestarse para eso”, porque “las historias de amor enamoran a la gente”. Sin embargo, Miryan aseguró que ese no era su propósito.

Lo cierto es que Valkyria no es la única preocupada por los sentimientos de la participante. Los presentadores de ‘Día a Día’ hablaron del tema y, por lo menos Carolina Soto, manifestó que ella siente que Miryan se está enamorando.

Asimismo, Carolina Cruz señaló que la desafiante no se está “prestando” para ninguna historia romántica, sino que en verdad se involucró. Sin embargo, Iván Lalinde indicó que ella es una mujer inteligente y que no cree que le meta el corazón. Al final, todos coincidieron que lo importante es que ambos disfruten y no se lastimen.

Quién es Miryan, del ‘Desafío’ 2025

Miryan Daniela Hernández, de 24 años y originaria de El Dovio, Valle del Cauca, es conocida en la competencia por su espíritu resiliente y su perfil de atleta. Emprendedora, promotora ambiental y destacada competidora en disciplinas como ‘Obstacle Course Racing’ (OCR), ‘crossfit’ y ‘trail running’, Miryan ha tenido más de 17 podios en certámenes deportivos antes de ingresar a la Ciudad de las Cajas. Su participación también ha estado motivada por la voluntad de demostrar que una madre joven puede competir al más alto nivel, un mensaje que ha repetido en varias entrevistas.