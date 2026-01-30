Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Usurpadora
En vivo Desafío del Siglo
Marc Anthony espera otro hijo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Myrian y Zambrano, del ‘Desafío’, se besaron y a Valkyria no le gustó nada

Myrian confirma que se besó con Zambrano en el 'Desafío', programa de Caracol Televisión. Valkyria quedó sorprendida con la confesión de su amiga.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Myrian y Zambrano se besaron en el ‘Desafío’ y Valkyria no le gustó nada: "Muy mal hecho"

La misma participante de Gamma le confesó a Valkyria que hubo más que un simple acercamiento con su dupla, situación que causó una verdadera sorpresa en la ganadora del ‘Desafío’ 2022.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de ene, 2026
Comparta en:
Myrian y Zambrano se besaron en el ‘Desafío’