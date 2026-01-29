Rata, en aprietos frente a Deisy: Valentina hace test de pareja y él no sale bien librado

El capítulo 125 del 'Desafío del Siglo XXI' inicia en Neos, donde Valentina reúne a Deisy y Rata para realizarles un examen de pareja. La actividad se plantea como una dinámica para evaluar qué tanto se conocen, luego de que la relación entre ambos presentara diferentes dificultades. Durante el ejercicio, los dos jóvenes participan de manera activa y responden a las preguntas que la girardoteña les formula. A lo largo del examen, Deisy demuestra tener mayor conocimiento sobre distintos aspectos de la vida de su novio.

Entre las preguntas que se les realizan se encuentran datos personales y gustos específicos, como el color favorito, la comida favorita y el nombre completo. A medida que avanzan las preguntas, se evidencia la diferencia en las respuestas de cada uno, lo que marca el desarrollo de la dinámica.

Más adelante, el episodio se traslada a Gamma, donde se da una conversación entre varios integrantes sobre la relación entre Miryan y Zambrano, quienes conforman una dupla dentro de la competencia. La charla gira en torno a la cercanía que ha venido creciendo entre ambos. Durante este intercambio, Gero expresa que Miryan podría salir lastimada por la situación. Por su parte, Rosa interviene señalando que ambos son personas adultas y que saben muy bien lo que están haciendo.

Posteriormente, el capítulo regresa a Neos, donde los participantes reflexionan sobre las parejas que surgieron durante la etapa de La Ciudad de las Cajas. En este espacio se mencionan diferentes vínculos que se formaron a lo largo de la competencia. Entre las parejas recordadas se encuentran Zambrano e Isa, Lucho y Valentina, Lucho y María C., así como Tina y Eleazar.

