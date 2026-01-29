Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
Marc Anthony espera otro hijo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Cómo va la relación de Rata y Deisy en el 'Desafío': Valentina les hace test - CaracolTV

Mientras en Neos conversan sobre las parejas que surgieron en el ‘Desafío del Siglo XXI’, en Gamma, Gero expresa su preocupación por la supuesta ilusión que tiene Miryam frente a su estrecha relación con Zambrano.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Rata, en aprietos frente a Deisy: Valentina hace test de pareja y él no sale bien librado

Mientras en Neos conversan sobre las parejas que surgieron en el ‘Desafío del Siglo XXI’, en Gamma, Gero expresa su preocupación por la supuesta ilusión que tiene Miryam frente a su estrecha relación con Zambrano.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de ene, 2026
Comparta en:
Avances (1).jpg