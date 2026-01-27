Andrea Serna informa en el 'Desafío' que se entregará millonaria suma al ganador de la prueba

El capítulo 123 del 'Desafío del Siglo XXI' se desarrolla con varios escenarios en La Ciudad de las Cajas. En Gamma, Zambrano y Miryan conversan sobre la posibilidad de recibir un Chaleco de Sentencia, mientras que en Neos, Rata le pide ayuda a Deisy para realizarse un cambio de look.

Andrea Serna se comunica con los equipos Gamma y Neos para convocarlos a una nueva prueba. Durante la comunicación, le pregunta a Valentina y a Rata por el Chaleco de Sentencia que recibieron.

En la misma intervención, Andrea conversa con Gero acerca de la plata acumulada. Él explica que el dinero que obtiene lo utiliza para mantenerse bien dentro del juego, haciendo énfasis en su uso durante la competencia.

Posteriormente, la presentadora anuncia el Desafío de Sentencia y Servicios, el cual se llevará a cabo en el Box Azul. Serna cita a dos parejas por equipo para participar en esta prueba. La dinámica incluye la posibilidad de acceder a beneficios y consecuencias relacionadas con la sentencia dentro del juego.

Durante el desarrollo del desafío, se juega la Suite ditu. Además, se pone en juego la Moneda Dorada, un elemento que le da la posibilidad a un jugador de participar en la Máquina de Dinero.

