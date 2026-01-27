Publicidad

Cuánta plata recibirá el equipo ganador del 'Desafío' hoy 27 de enero - CaracolTV

Durante la llamada con Gamma y Neos, la presentadora no solo pregunta por cómo recibieron Rata y Valentina los chalecos, sino que también da a conocer que están en juego 40 millones de pesos.

Banner producción Desafío XXI DK

Andrea Serna informa en el 'Desafío' que se entregará millonaria suma al ganador de la prueba

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de ene, 2026
