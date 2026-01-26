Deisy le reclama a Valentina por su desespero en la prueba, pero ella culpa a Rata, su dupla

El capítulo 122 del 'Desafío del Siglo XXI' muestra las consecuencias que deja el Desafío de Sentencia y Hambre, desarrollado en el Box Amarillo. Tras finalizar la prueba, el equipo Neos enfrenta un momento de tensión debido a la derrota. Durante gran parte del circuito, el equipo mantuvo la delantera, pero en la definición final se presentó un error que cambió el resultado. La última ficha se les cayó en el cierre de la prueba y Gamma logró colocarla en el último momento, lo que les dio la victoria. La situación deja en evidencia una falla en la comunicación entre los integrantes de Neos.

Luego de regresar del Box Amarillo, el ambiente en el equipo verde se torna complejo. Los participantes analizan lo ocurrido y comienzan a surgir reclamos por la forma en la que se desarrolla la definición.

Por qué pelearon Deisy y Valentina en el 'Desafío' hoy 26 de enero

En medio de ese contexto, se presenta un cruce entre Deisy y Valentina. Deisy le reclama a su compañera por, según ella, hablar de más durante la pista. Le dice que debe calmarse y señala que no puede tomar la voz en ese momento de la prueba, ya que no está viendo el juego desde la misma perspectiva. La modelo explica que así como ella no puede decidir por la girardoteña, su compañera tampoco puede hacerlo por ella dentro de la competencia.

Valentina escucha el reclamo y acepta parte del comentario, aunque también plantea su punto de vista. Durante la conversación, recuerda que ella no era la persona que estaba desesperada en la prueba y dirige su señalamiento hacia Rata, quien es su dupla en el programa. La joven le dice que necesita calmarse y que la forma de afrontar el resultado no debe estar marcada por el desespero.

“Rata, yo lo quiero mucho, pero bebé, se tiene que calmar últimamente porque está… Bebé, si es de ganar, es de ganar; si es de perder, es de perder. Si nos vamos, nos vamos; si nos quedamos, gracias a Dios, pero con desespero no vamos a llegar a ningún lado”, comenta.

La conversación se da mientras el equipo intenta procesar la derrota y entender qué ocurrió en el cierre de la prueba.

