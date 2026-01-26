Publicidad

Por qué Valentina dice que Rata está desesperado en el 'Desafío'- CaracolTV

Durante una pelea con Deisy en el Box Amarillo luego del Desafío de Sentencia y Hambre, Valentina saca a colación la desesperación que está caracterizando a Rata en las últimas pruebas del reality.

Banner producción Desafío XXI DK

Deisy le reclama a Valentina por su desespero en la prueba, pero ella culpa a Rata, su dupla

Al terminar el Desafío de Sentencia y Hambre en el Box Amarillo se produce una pelea en Neos. Valentina asegura que su dupla debe calmarse porque su estrés puede afectar a todo el equipo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de ene, 2026
