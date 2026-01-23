Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Periodista de Noticias Caracol se despide
Programación de Caracol

Cuánta plata sacó Leo del 'Desafío': quedó eliminado con Isa en el capítulo 121 - CaracolTV

El más reciente eliminado del reality de los colombianos le revela a Andrea Serna cómo fue su experiencia en La Ciudad de las Cajas y cuáles fueron los beneficios económicos que obtuvo del juego.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Cuánta plata se llevó Leo, integrante de Neos, del 'Desafío': esta es la cifra exacta

El más reciente eliminado del reality de los colombianos le revela a Andrea Serna cómo fue su experiencia en La Ciudad de las Cajas y cuáles fueron los beneficios económicos que obtuvo del juego.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de ene, 2026
Comparta en:
Leo revela en el 'Desafío del Siglo XXI' cuánta plata sacó.