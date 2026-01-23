Cuánta plata se llevó Leo, integrante de Neos, del 'Desafío': esta es la cifra exacta

En el capítulo 121 del 'Desafío del Siglo XXI' se desarrolla el Desafío a Muerte, una prueba que define la continuidad de los participantes en la competencia. En esta instancia resultan eliminados Isa y Leo, integrantes del equipo Neos, quienes no logran superar a sus contrincantes y deben abandonar el programa.

Al finalizar el encuentro deportivo, el escenario del Box Negro sirve como espacio para la despedida. Leo se dirige a sus compañeros del equipo Neos y también al equipo Gamma, con quienes se enfrenta durante la prueba. En este momento, reconoce el proceso compartido a lo largo de la competencia y la convivencia que se da entre los distintos equipos, más allá del resultado del desafío que determina su salida.

Durante su despedida, Leo hace referencia a los vínculos que construyó a lo largo del programa. Señala la relación de amistad que estableció con Valentina y con Isa, quien se conviertió en su dupla durante esta etapa de la temporada.

Cuánta plata se llevó Leo del 'Desafío del Siglo XXI'

Leo informa que durante su participación en el reality de los colombianos logra obtener una moto y un total de 26 millones 330 mil pesos como resultado de las pruebas y premios alcanzados en el transcurso del programa. Estos logros forman parte de los incentivos que entrega la competencia a quienes avanzan en las diferentes fases.





Tras su eliminación, Leo también se refiere a lo que sigue fuera del programa. Expresa cómo espera que sea el encuentro con su abuela una vez finaliza su participación, mencionando la importancia de ese reencuentro en su regreso a la vida cotidiana. De igual manera, comenta que va a extrañar a Mafe Aristizábal, quien cumple el rol de anfitriona del Desafío y acompaña de manera constante a los participantes durante el desarrollo de las pruebas y las convivencias.

