Qué le dijo Gero a Miryan en el 'Desafío' sobre pretendiente que la "manipulaba" - CaracolTV

Miryan alarma a Gero al contarle en el 'Desafío' la prohibición que le hizo un pretendiente

Mientras en Neos, Potro habla de sus intenciones de casarse próximamente; en Gamma, Miryan relata la experiencia que tuvo con una persona que, según ella, la estaba manipulando.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de ene, 2026
