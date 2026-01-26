Miryan alarma a Gero al contarle en el 'Desafío' la prohibición que le hizo un pretendiente

El capítulo 122 del 'Desafío del Siglo XXI' inicia con Neos en su casa, donde conversa sobre la reciente eliminación de Leo e Isa en el Box Negro durante el Desafío a Muerte. En el espacio comentan que la salida de los participantes hace parte de la competencia. Durante la charla, Potro manifiesta que su objetivo es salir del programa con el dinero suficiente para poder casarse. También expresa su intención de invitar a Valentina a la boda una vez logre cumplir esa meta.

En el equipo Gamma, los participantes conversan sobre el avance de la competencia y mencionan que falta poco para que llegue la Gran Final.

Miryan cuenta en el 'Desafío' que se sintió manipulada por un pretendiente

Más adelante, Valkyria habla con sus compañeros de Gamma sobre cómo era la relación que mantenía con su expareja. Explica que ella solía recargarse de energía al socializar, mientras que él no compartía esa forma de relacionarse. Durante esta conversación, Miryan interviene y decide contar una situación personal que ha estado viviendo en los últimos días.

Miryan relata que se ha sentido manipulada por una persona cercana. Según explica, esa persona le ha hecho comentarios relacionados con su vida profesional y sus decisiones laborales. Entre esos comentarios, menciona que le dijeron que no debería hacer campañas en vestidos de baño. La competidora de OCR expone que estas situaciones la llevan a reflexionar sobre los límites y las condiciones que se le han planteado en ese vínculo.

Ante su relato, Gero toma la palabra y responde. Durante su intervención, le expresa su postura frente a lo que ella está viviendo y le da algunos consejos frente a la situación.

“Tú por nadie vas a apagar su luz, Miryan, por nadie vas a renunciar a tus sueños porque el que haga eso no se merece estar en tu vida. Miryan, tú a penas estás empezando a construir tu vida, tú estás haciendo esto por tu hijo, tú tienes sueños que has tenido toda la vida para que llegue un hombre que entre a ponerte condiciones (…) Chao pescado”, menciona el Súper Humano.

