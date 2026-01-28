Captan arrunchis de Zambrano y Miryan en el ‘Desafío’: Rosa da el visto bueno

En el capítulo 124 del 'Desafío del Siglo XXI', el episodio inicia con distintos momentos que se desarrollan de manera paralela entre las casas. Potro y Gio disfrutan de la Suite ditu, mientras Valentina decide hacer su propia suite para Deisy y Rata en Neos, con el objetivo de que compartan tiempo como pareja. Al mismo tiempo, Rosa y Tina permanecen en Gamma, donde continúan interactuando y molestando dentro del equipo. La dinámica del capítulo avanza hacia la noche y, cuando todo se encuentra oscuro, la atención se centra en Miryan y Zambrano en Gamma, quienes duermen arrunchados.

Con la llegada del nuevo día, las situaciones de la noche anterior generan reacciones entre los participantes. Kevyn se refiere a lo ocurrido y toma con humor la situación relacionada con la pareja.

En ese contexto, expresa: "La gente que se pone a hablar cháchara hasta la madrugada, lo siento, la noche se hizo para dormir. No para estar echando chisme. No sé de dónde sacan tanta labia, carajo". Sus palabras se escuchan mientras los participantes continúan con la rutina matutina dentro de la casa.

Tina, por su parte, asegura que ella se durmió temprano y no profundiza en lo sucedido durante la noche. Miryan se retira del espacio sin pronunciarse frente a los comentarios, mientras Zambrano se levanta sin decir una sola palabra. La mañana transcurre sin aclaraciones adicionales entre ellos, y cada integrante continúa con sus actividades habituales.





Más adelante, luego de la llamada de Andrea Serna, y antes de que los equipos se dirijan al Box Blanco, Rosa y Tina mantienen una conversación en Gamma. Ambas hablan sobre la química que perciben entre los dos participantes.

Durante ese intercambio, Tina pregunta: "¿Tú crees que están desvelados?", a lo que Rosa responde: "Un poquito, de pronto el dolor del brazo, tú sabes. Chévere, yo soy pro- amor".

