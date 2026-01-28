Publicidad

VIDEO de Zambrano y Miryan arrunchados en el ‘Desafío’: qué se sabe sobre su relación - CaracolTV

La cercanía entre Miryan y Zambrano, de Gamma, es cada vez más evidente. En esta ocasión, la dupla es grabada en la noche mientras conversan y se arrunchan en la cama.

Banner producción Desafío XXI DK

Captan arrunchis de Zambrano y Miryan en el ‘Desafío’: Rosa da el visto bueno

Antes de ser convocados al Desafío de Sentencia y Bienestar, los capitanes de Gamma protagonizan una escena en la habitación que no pasa desapercibida para el resto de sus compañeros en la escuadra naranja.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de ene, 2026
