Se revela que prima de Gema ocasionó accidente de Yeimy y quiere matarla

Y es que Genoveva revela que guarda un rencor muy grande por la reina, pues cree que por culpa de la cantante mataron a Gema, su prima y la primera esposa de Charly.

Ante la situación, Jerónimo planea viajar hasta la selva para buscar a Yeimy Montoya y terminar con su vida, pues era el plan inicial desde el momento en el que decidieron accidentar la avioneta en la que ella viajaba.



¿Quién mató a Gema, en ‘La Reina del Flow’?

La muerte de Gema fue un episodio que marcó la historia de la serie. Durante varios episodios, hubo un gran misterio alrededor del crimen, alimentando sospechas y tensiones entre los personajes.



Finalmente, la verdad sale a la luz: Gema fue asesinada por Lucio, uno de los matones de Manín, el narcotraficante que era tío de Charly y el segundo esposo de Ligia. El crimen se dio en las oficinas de Soul & Bass, cuando Gema y Yeimi lucharon contra Lucio. Él dispara el arma y la bala impacta a la entones esposa de Charly.

No te pierdas La Reina del Flow en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo.