Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Tormenta de Pasiones
Programación de Caracol

Quién es la prima de Gema en 'La Reina del Flow 3': quiere matar a Yeimy

En el capítulo 10 de 'La Reina del Flow 3', se revela que prima de Gema, primera esposa de Charly, está detrás del accidente de Yeimy y quiere matarla.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK

Se revela que prima de Gema ocasionó accidente de Yeimy y quiere matarla

Un habitante de La Guainía descubre una de las cámaras que Genoveva y Jerónimo instalaron en la avioneta en la que se accidentó Yeimy y observan que ella está viva. La ‘Ardilla’ se altera.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Thumbnail