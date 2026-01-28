Publicidad

Gamma recibirá cuatro Chalecos de Sentencia en el 'Desafío del Siglo' tras la sentencia total de Neos y el Desafío de Sentencia y Bienestar, y el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

Por qué Gamma tiene asegurando los próximos cuatro Chalecos en el 'Desafío' así gane

Los Súper Humanos harán lo posible por ganar las pruebas que faltan del ciclo 23 y será el equipo vencedor el encargado de sortear la suerte del equipo naranja.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de ene, 2026
Por qué Gamma deberá asumir los próximos Chalecos de Sentencia en el 'Desafío'.