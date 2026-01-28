Por qué Gamma tiene asegurando los próximos cuatro Chalecos en el 'Desafío' así gane

Gamma enfrenta complejo escenario en La Ciudad de las Cajas, ya que los próximos cuatro Chalecos de Sentencia quedan asegurados para su casa sin importar el resultado de las siguientes pruebas. Este panorama se construye a partir de la situación actual del equipo Neos y de las sentencias ya asignadas en jornadas anteriores.

Por qué Gamma recibirá o tendrá que poner cuatro chalecos de sentencia en su propia casa

La razón principal por la que Gamma tiene asegurados cuatro Chalecos de Sentencia se debe a que todos los integrantes de Neos ya portan este distintivo. Cada uno debe defender su permanencia en el Box Negro durante el Desafío a Muerte, lo que deja a Neos sin margen para evitar nuevas sentencias provenientes de las próximas pruebas programadas.

El 26 de enero quedaron sentenciados Rata y Valentina tras el Desafío de Sentencia y Hambre. En esa instancia, Tina de Gamma entregó los chalecos correspondientes. Un día después, el 27 de enero, Gio de Gamma asignó el Chaleco de Sentencia a Deisy y Potro.

Actualmente, solo permanecen dos parejas activas en Neos, lo que significa que el equipo completo se encuentra sentenciado. Esta condición impacta directamente en el desarrollo de las siguientes competencias, ya que aún faltan dos pruebas por disputarse: el Desafío de Sentencia y Bienestar y el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

Cómo influyen los próximos Desafíos en la decisión final

Debido a que restan dos desafíos y cada uno implica la asignación de chalecos a una pareja, Gamma recibe en total cuatro Chalecos de Sentencia. El orden ya está establecido y corresponde a dos parejas consecutivas. Lo único que queda por definirse es el resultado de cada prueba, lo cual determina quién toma la decisión final.

Si Gamma gana, el equipo decide directamente a qué integrantes se les asignan los chalecos. En caso contrario, Neos es quien define los nombres de los nuevos sentenciados.

