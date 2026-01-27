Publicidad

Por qué Potro no le dio plata a Neos tras ganar la Moneda Dorada en el ‘Desafío’ - CaracolTV

Neos conversa sobre cómo se dividirá la plata de la Moneda Dorada teniendo en cuenta el reciente triunfo de Potro y también el acuerdo al que llegaron con Rata.

Potro genera tensión en Neos al quedarse con la plata de la Moneda Dorada

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de ene, 2026
