Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
En vivo Desafío del Siglo
Marc Anthony espera otro hijo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Letra completa de ‘La savia en mis venas’, canción de Sky en ‘La Reina del Flow 3’ - CaracolTV

Letra completa de ‘La savia en mis venas', canción de la tercera temporada de 'La Reina del Flow 3' que canta Sky. También hizo una versión con Charly.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK

Letra completa de ‘La savia en mis venas’, canción de Sky en ‘La Reina del Flow 3’

Este tema musical fue compuesto por Nicolás Uribe y Sebastián Luengas para la producción de Caracol Televisión, y lo interpreta la actriz y cantante Alisson Joan.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 28 de ene, 2026
Comparta en:
Letra completa de ‘La savia en mis venas’, canción de Sky en ‘La Reina del Flow 3’