Letra completa de ‘La savia en mis venas’, canción de Sky en ‘La Reina del Flow 3’

Esta es la letra de la canción ‘La savia en mis venas’, de la ‘Reina del Flow 3’:

Si yo quiero vivir

nadie vive por mí

yo no voy a parar

ni a dejar de soñar

un instante



En el barrio he crecido

todo el mundo es lo mío

como un ave pequeña

que salta del nido

sin saber volar

Pero la envidia

y el mal amor

es algo que no tiene perdón,

y duele más si son los que tú quieres,

y te quieren callar

CORO





Esa savia que corre en mis venas

me cura y me hace soñar

Puedo sentir dentro de mí el susurro

saber que te puedo encontrar

Porque esa savia que está en mi cabeza

es el fuego y es mi canción

Yo voy pa'lante, con todos mis anhelos

Y nadie lo podrá evitar

Publicidad

Ni el cielo es el límite bebé

No te equivoques si me odias a mí,

yo tengo la clave para ser feliz,

te puedo dar, te puedo compartir,

porque todo está dentro de mí

Publicidad

En las sombras hay colores,

en mis manos cicatrices,

en la risa de la luna,

voy dejando mi locura,

lo que me falta yo lo busco, me sostiene,

y así no crea nadie en mí pues que se enteren

Que se enteren, que me quieres, yo voy de frente,

voy sin mente, yo te llevo pa' la disco y

te robo un besito, no lo puedo evitar,

cada vez quiero más,

si me das de probar, esto no va a acabar

Te gusta cómo me muevo,

como vibro en la pista

y yo sé lo que tú quieres

sandungueo no resiste,

lo que ves es solo el principio,

te vas a quedar adicto,

pero no juegues conmigo

te puedo dejar en visto

Te gusta cómo me muevo,

como vibro en la pista

y yo sé lo que tú quieres

sandungueo no resiste,

lo que ves es solo el principio,

te vas a quedar adicto,

pero no juegues conmigo

te puedo dejar en visto

Publicidad

Pero la envidia y el mal amor

es algo que no tiene perdón

y duele más si son los que tú quieres,

y te quieren callar

CORO

Publicidad

Esa savia que corre en mis venas

me cura y me hace soñar

puedo sentir dentro de mí el susurro,

saber que te puedo encontrar

Porque esa savia que está en mi cabeza

es el fuego y es mi canción

yo voy pa'lante, con todos mis anhelos

y nadie lo podrá evitar



¿De qué trata 'La Reina del Flow 3'?

La temporada tres explora nuevos conflictos en un contexto donde la música urbana sigue siendo el eje narrativo. A la ya compleja relación entre protagonistas se suman nuevos personajes como Sky, una joven artista cuyo talento y presencia podrían alterar dinámicas ya establecidas en el mundo del reguetón.

El regreso de Yeimy también está marcado por un giro dramático: un accidente que sacude a la opinión pública y desencadena una serie de rumores que ponen en duda su destino, mientras Charly transita un viaje emocional profundo y vulnerable

