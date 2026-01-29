Andrea Serna toma desprevenida a Miryan y pregunta por arrunchis con Zambrano

El capítulo 125 del 'Desafío del Siglo XXI' muestra el momento en el que Andrea Serna se pone en contacto con las casas Gamma y Neos para anunciar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Antes de convocar oficialmente a los participantes al Box Rojo, la presentadora establece una conversación directa con los integrantes de ambas escuadras y aborda diferentes temas relacionados con la convivencia dentro de la competencia.

Mira también: Captan arrunchis de Zambrano y Miryan en el ‘Desafío’: Rosa da el visto bueno



Durante la llamada, Andrea Serna dirige una pregunta a Deisy y le consulta cómo es competir en Neos teniendo a Rata como compañero y novio. La conversación continúa y la atención se centra luego en Miryan, a quien Andrea le comenta que es evidente que los participantes están enfocados en la competencia, pero le pregunta si también hay espacio para que sucedan otras cosas dentro del programa.

Arrunchis de Zambrano y Miryan en el capítulo 124 del ‘Desafío’

En medio de la conversación, se hace referencia a un momento ocurrido en el capítulo anterior, en el que Zambrano y Miryan protagonizaron una situación cercana. Ante la pregunta directa, Miryan intenta evadir el tema. En ese instante, Tina interviene cuando le consultan al respecto y menciona que Zambrano podría ser quien se pronuncie sobre lo sucedido.

Mira también: Andrea Serna informa en el 'Desafío' que se entregará millonaria suma al ganador de la prueba





Andrea Serna se dirige entonces a Zambrano y le dice: “Zambrano, tú eres muy prudente, yo lo sé, lo he visto, pero hay cámaras”. Ante este comentario, Zambrano responde: “Manejando la tranquilidad, acostadito, siempre conversando con mi dupla para que la salga a dar toda”.

Publicidad

Una vez finaliza la comunicación con Andrea Serna, los participantes reaccionan a lo ocurrido durante la conversación. En ese momento, Miryan habla con Valkyria y le cuenta que se besó con el Súper Humano.

Mira también: Leo no quiere que Kevyn y Valkyria lleguen a la final del 'Desafío': "Debemos ser egoístas"

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.