Qué dijo Miryan sobre Zambrano cuando Andrea Serna recordó en el ‘Desafío’ su arrunchis - CaracolTV

Andrea Serna toma desprevenida a Miryan y pregunta por arrunchis con Zambrano

La presentadora les cuenta a los Súper Humanos que todo lo que ocurre en La Ciudad de las Cajas queda grabado; por lo que acude a la dupla de Gamma por respuestas respecto a su reciente arrunchis.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de ene, 2026
