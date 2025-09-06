Resumen capítulo La Red: ¿Mauro Urquijo planea demandar a su hijo? Su exesposa lo expone

En este capítulo de La Red, Adriana López, exesposa de Mauro Urquijo, rompió el silencio después de más de una década y reveló los motivos de su separación en 2013. Según contó, descubrió al actor con otra persona en su habitación, un hecho que la dejó en shock y que prefirió no detallar, tampoco dijo su género, solo mencionó que era alguien cercano a la familia y a sus hijos. López afirmó que hasta ahora decidió hablar, en 2025.

Doce años después, Adriana asegura que Mauro y su madre han iniciado una campaña de desprestigio en su contra con rumores de infidelidad y falsas acusaciones sobre la crianza de sus hijos. Ella negó haber impedido el contacto entre ellos y mostró pruebas de que su traslado a México fue legal. También aclaró que solo tuvo una pareja después de Mauro, mientras él ha tenido varias. Finalmente, explicó que nunca lo demandó por alimentos porque no quería que terminara en prisión, priorizando siempre el bienestar de sus hijos.

De la misma forma, te contamos quién es el famoso cantante que decidió que, al cumplir 60 años se volverá un cura franciscano, esto, a pesar de que tiene una gran familia, cuatro hijos y esposa.

Finalmente, el artista conocido como 'El Agropecuario' habla de su pasado trabajando desde que tenía 16 años y hasta los 30, vendiendo planes funerarios, trabajando en funerarias y haciendo necropsias, le apasionaba la medicina, pero un grave accidente lo hizo dejar de trabajar en este gremio, por eso se dedicó a la música.

