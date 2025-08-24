Resumen capítulo La Red: Zambrano se derritió al ver a Grecia: “¿muerto al hoyo y vivo al baile?”

En este capítulo de La Red, en la casa Gamma se celebró el reinado, con la participación de Yudisa, Mencho, Grecia y Rosa. Cada una desfiló en pasarela y respondió preguntas que mostraron su personalidad e ideas. Grecia fue elegida segunda princesa, Yudisa primera princesa, Rosa virreina y Mencho se coronó como reina, emocionándose al afirmar que los músculos también representan feminidad.

Por otro lado, el actor Andrés de la Mora, recordado por 'El Paseo 6', fue víctima de robo en Bogotá tras salir de fiesta con dos mujeres que conoció en una aplicación. Según relató, lo drogaron y despertó día y medio después en un hospital. Le robaron dinero, pertenencias y realizaron millonarios movimientos con sus tarjetas. Aunque interpuso la denuncia, criticó la atención recibida y aseguró que busca justicia.

De la misma forma, en La Red hacemos un homenaje a Kaleth Morales en el 20 aniversario de su fallecimiento, su hijo Samuel y su amigo, Juank Ricardo hablan de su trayectoria y la bendición que les ha dado para que trabajen juntos.

Finalmente, Dareska dice que no comparte del todo las creencias de su mamá, la mujer se niega a asistir al médico tradicional, debido a que solo cree en los remedios caseros. Sin embargo, las dos vivieron un momento aterrador cuando la salud de la mujer desmejoró rápidamente, hablaba sin sentido, no podía caminar y perdió la vista en uno de sus ojos, “no es mi mamá, esto no es normal”, aseguró la participante de varios programas de Caracol Televisión.

