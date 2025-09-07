Publicidad

María C, del Desafío, cuenta cómo su mamá se accidentó: “Se reventó totalmente”

En La Red, la más reciente eliminada del Desafío, María C, cuenta cuál ha sido su momento más duro hasta el momento. La Súper Humana empieza relatando que todo ocurrió cuando estaba en su época universitaria.