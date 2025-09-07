María C, del Desafío, cuenta cómo su mamá se accidentó: “Se reventó totalmente”

María C, la más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI, comparte en La Red cuál ha sido el momento más difícil de su vida y revela cómo logró transformarse a partir de esa experiencia. Según indica, todo sucedió cuando ella estaba empezando la universidad.

Qué le pasó a la mamá de María C, del Desafío

"Mi madre se llama de una condición que se llama sincope, para resumirlo, yo puedo estar aquí y desmayarme de la nada. Luego, mi madre se accidenta contra un puente, entonces se fractura la cadera, la pelvis, la vejiga, todo, se revienta totalmente. Está viva de milagro", afirma.



Tras esta trágica historia, confirma que hubo un antes y un después, porque antes su relación no era tan fuerte, pero ahora es como su mejor amiga. Por lo cual, le agradece a la vida por tenerla en este mundo terrenal, ya que, atravesó por algo muy doloroso, pero logró superar.

"Fue un proceso, en donde económicamente fue difícil. Entonces, tuve que ir a bailar a parques, en otra ciudad, a ver si recogía dinero para sobrevivir. Fue un momento que me hizo ser una persona totalmente distinta", puntualiza en La Red.

Aunque María C salió del Desafío Siglo XXI, se lleva los mejores recuerdos de la competencia. Por ello, la mujer afirma que todo lo que experimento mientras estuvo en el reality de Caracol Televisión.

"Hoy en día, para mí el Desafío representa un aprendizaje increíble. Yo creo que el agradecimiento que tengo no lo puedo describir en palabras. Cambió mi vida totalmente, mi perspectiva, de comunicarme, de entender a los demás y comprender a los demás. Asimismo, de retarme y ver que sí puedo lograr muchas cosas y encontrar una nueva versión mía", agrega.

