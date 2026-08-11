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Dobles de Karol G discutieron antes del Duelo en ‘Yo Me Llamo’ por la canción - CaracolTV

Las imitadoras protagonizaron un momento de tensión antes de subir al escenario, pues discutieron por quién tendría la mejor parte de ‘200 copas’. Sin embargo, ninguna logró convencer al jurado y todas quedaron por fuera.

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Dobles de Karol G discutieron antes del Duelo en ‘Yo Me Llamo’ por la canción

Las imitadoras protagonizaron un momento de tensión antes de subir al escenario, pues discutieron por quién tendría la mejor parte de ‘200 copas’. Sin embargo, ninguna logró convencer al jurado y todas quedaron por fuera.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Imitadoras de Karol G se enfrentaron en el Duelo de 'Yo Me Llamo'.
Imitadoras de Karol G se enfrentaron en el Duelo de 'Yo Me Llamo'.
Foto: Caracol Televisión.