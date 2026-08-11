Dobles de Karol G discutieron antes del Duelo en ‘Yo Me Llamo’ por la canción

En el capítulo 15 de ‘Yo Me Llamo’, cinco dobles de Karol G llegaron al escenario del Templo de la Imitación con la misión de demostrar que podían convertirse en la imitadora de la reconocida artista colombiana. Sin embargo, el reto terminó de una manera inesperada: ninguna de las participantes fue escogida por los jurados.

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Las cinco imitadoras tuvieron que preparar una presentación grupal de ‘200 copas’, uno de los éxitos de ‘La bichota’. Antes de salir al escenario, las participantes protagonizaron una discusión debido a que solamente contaban con cinco minutos para ponerse de acuerdo y distribuir las diferentes partes de la canción.

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La presión por organizar la presentación aumentó la tensión entre las concursantes, quienes tuvieron que resolver rápidamente quién interpretaría cada fragmento del tema antes de enfrentarse al exigente jurado del programa.





Cuando llegó el momento de la presentación, las cinco imitadoras interpretaron ‘200 copas’ frente a Amparo Grisales, César Escola, Aurelio Cheveroni y Elder Dayán. No obstante, la actuación no consiguió convencer a los expertos.

Los jurados señalaron diferentes aspectos que las participantes debían mejorar. Entre sus principales observaciones estuvieron la desafinación, además de la falta de actitud y sensualidad necesarias para representar a la paisa sobre el escenario.

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La presentación generó reacciones particulares entre los jurados. Aurelio manifestó que se sintió como si estuviera en una izada de bandera, mientras que Amparo Grisales aseguró que estaba “erizada de terror” ante la falta de actitud y sensualidad que encontró en las participantes.

Para ‘La Diva de Colombia’, el problema fue todavía más evidente: consideró que ninguna de las cinco participantes se llamaba Karol G, dejando claro que, desde su perspectiva, ninguna había conseguido acercarse a la esencia de la artista que buscaban imitar.

Después de evaluar la presentación, los jurados tomaron una decisión contundente. A diferencia de otros duelos en los que uno de los participantes consigue quedarse en el Templo de la Imitación, en esta ocasión ninguna de las cinco imitadoras de Karol G fue escogida.

Así, las participantes no lograron obtener las estrellas necesarias para continuar en Yo Me Llamo, por lo que tuvieron que retirarse del escenario.

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