Dobles de Julio Jaramillo sorprendieron en ‘Yo Me Llamo’ con el color de voz del original

En el capítulo 15 de ‘Yo Me Llamo’, dos imitadores de Julio Jaramillo se enfrentaron en uno de los duelos de la jornada. Ambos interpretaron ‘Nuestro juramento’ frente a los jurados del programa, quienes tuvieron que analizar cada detalle de sus presentaciones para tomar una decisión.

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Los dos participantes llegaron al escenario con el reto de demostrar quién tenía mayores características del reconocido cantante. Con sus voces, los imitadores buscaron conquistar a Amparo Grisales, César Escola, Aurelio Cheveroni y Elder Dayán, quienes siguieron atentamente cada momento de la interpretación.

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Los imitadores interpretaron ‘Nuestro juramento’, uno de los temas más reconocidos de Julio Jaramillo. Durante el Duelo, ambos demostraron sus habilidades vocales y sorprendieron al jurado con el parecido de sus voces.



Precisamente, los jurados destacaron que los dos participantes eran buenos y que tenían un color de voz muy similar, situación que hizo todavía más complicada la elección. Por esta razón, el momento de conocer al ganador estuvo marcado por la expectativa.

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Al finalizar las dos presentaciones, los jurados coincidieron en que se trataba de una decisión muy difícil, pues ambos imitadores habían realizado un buen trabajo sobre el escenario.

Después de analizar las dos interpretaciones, el jurado finalmente tuvo que escoger a uno de los participantes para continuar en la competencia.

La decisión favoreció al imitador que llevaba un micrófono color fucsia, quien recibió las tres estrellas de los jurados y consiguió quedarse en el Templo de la Imitación.

De esta manera, el imitador logró superar el duelo y avanzar en el concurso musical, mientras que su contrincante quedó fuera de esta etapa de la competencia.

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