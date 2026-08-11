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Dobles de Julio Jaramillo sorprendieron en ‘Yo Me Llamo’ con el color de voz del original - CaracolTV

Los imitadores interpretaron ‘Nuestro juramento’ y sorprendieron por su calidad y por tener un color de voz muy similar. Finalmente, el participante de fucsia recibió tres estrellas y continuará en competencia.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Dobles de Julio Jaramillo sorprendieron en ‘Yo Me Llamo’ con el color de voz del original

Los imitadores interpretaron ‘Nuestro juramento’ y sorprendieron por su calidad y por tener un color de voz muy similar. Finalmente, el participante de fucsia recibió tres estrellas y continuará en competencia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Imitadores de Julio Jaramillo se enfrentaron en 'Yo Me Llamo'.
Imitadores de Julio Jaramillo se enfrentaron en 'Yo Me Llamo'.
Foto: Caracol Televisión.