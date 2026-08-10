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‘Yo me llamo Tego Calderón’ puso a bailar a los jurados: Amparo Grisales quedó encantada - CaracolTV

El imitador de Tego Calderón puso a bailar al público de ‘Yo Me Llamo’ con una interpretación de ‘Pa’ Que Retozen’. Su energía, actitud y dominio del escenario sorprendieron a los jurados.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo me llamo Tego Calderón’ puso a bailar a los jurados: Amparo Grisales quedó encantada

El imitador de Tego Calderón puso a bailar al público de ‘Yo Me Llamo’ con una interpretación de ‘Pa’ Que Retozen’. Su energía, actitud y dominio del escenario sorprendieron a los jurados.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 10 de ago, 2026
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‘Yo me llamo Tego Calderón’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo me llamo Tego Calderón’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.