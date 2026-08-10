‘Yo me llamo Tego Calderón’ puso a bailar a los jurados: Amparo Grisales quedó encantada

El ritmo y la energía se apoderaron del escenario de ‘Yo Me Llamo’ durante la presentación del imitador de Tego Calderón. El participante logró una conexión única con los jurados, quienes disfrutan al máximo de su presentación.

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¿Por qué Tego Calderón se alejó de la música?

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Durante varios años, Tego Calderón se alejó de los grandes escenarios y de la exposición mediática que tuvo durante el auge del reguetón en los años 2000. Sin embargo, no se trató de un retiro definitivo de la música. El puertorriqueño ha mantenido apariciones y colaboraciones de manera esporádica y, en 2026, continuó lanzando nueva música.

