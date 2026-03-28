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Por qué CR7 no estará en el partido México vs. Portugal y qué hará con Georgina- CaracolTV

Cristiano Ronaldo no podrá competir junto a su equipo Portugal debido a una lesión. A pesar de ello, les envió un sentido mensaje a sus colegas para tener un buen desempeño en el terreno de juego.

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Georgina y Cristiano Ronaldo se reportaron antes del partido preparatorio México vs. Portugal

El deportista no podrá competir junto a su equipo debido a una lesión. A pesar de ello, les envió un sentido mensaje a sus colegas para tener un buen desempeño en el terreno de juego.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Georgina y Cristiano Ronaldo disfrutan de su día previo al partido México vs. Portugal.