Georgina y Cristiano Ronaldo se reportaron antes del partido preparatorio México vs. Portugal

El 28 de marzo se disputará el partido entre Selección de Portugal y Selección de México en el Estadio Azteca, en el marco de los encuentros preparatorios rumbo al Mundial de la FIFA 2026. Este compromiso internacional será transmitido en Colombia a través de Caracol Televisión, que ajustó su programación para incluir el evento dentro de su parrilla.

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Sin embargo, uno de los aspectos que ha generado interés alrededor del encuentro es la ausencia de Cristiano Ronaldo. El jugador no hará parte del partido debido a una lesión en el tendón de la corva, la cual sufrió el pasado 28 de febrero. A raíz de esta situación, el delantero quedó fuera de la convocatoria, lo que impide su presencia en el campo para este enfrentamiento.

Qué están haciendo Georgina y Cristiano Ronaldo durante su ausencia del partido

A pesar de no participar directamente en el partido, el futbolista ha mantenido su cercanía con el equipo. En ese sentido, utilizó su cuenta oficial en Instagram para compartir contenido relacionado con el encuentro. A través de las historias de la plataforma, publicó un afiche promocional del partido entre Portugal y México, acompañado de un mensaje en el que manifestó su apoyo al conjunto portugués. De esta manera, dejó ver que sigue atento al desempeño de sus compañeros, aunque no pueda estar presente en el terreno de juego.

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Por otra parte, Georgina Rodríguez también ha compartido aspectos de su rutina reciente en redes sociales. En una de sus publicaciones, mostró una imagen relacionada con una comida, en la que se observa un plato que corresponde a una preparación de arroz, asociada con la gastronomía española. Esta actualización permite evidenciar parte de sus actividades mientras se desarrolla el encuentro deportivo en el que su pareja no participará.

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La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha sido tema de seguimiento en distintos momentos. La pareja anunció su compromiso el 11 de agosto de 2025, información que generó expectativa sobre los siguientes pasos en su vida personal. Desde entonces, se ha mantenido la atención sobre posibles novedades relacionadas con la fecha y los detalles de la boda.

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En este contexto, mientras se desarrolla el partido, tanto el jugador como su pareja continúan activos en sus redes sociales, donde comparten contenidos vinculados a sus actividades cotidianas y a los eventos relevantes en los que están involucrados de manera indirecta.