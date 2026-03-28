Cambios en la programación por partido México v. Portugal en Caracol este 28 de marzo

El 28 de marzo, Caracol Televisión ajustará su programación habitual para unirse a la jornada futbolística internacional con la transmisión del partido entre Selección de Portugal y Selección de México. Este encuentro corresponde a un compromiso preparatorio rumbo al Mundial de la FIFA 2026, torneo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

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En consecuencia, la parrilla del canal presentará modificaciones a lo largo del día. En primer lugar, el informativo Noticias Caracol se emitirá en su edición del mediodía desde las 12:30 p. m. hasta las 3:00 p. m. Posteriormente, 'La Red' ocupará la franja entre las 3:00 p. m. y las 6:00 p. m., seguido por 'Se Dice De Mí', que se mantendrá al aire desde las 6:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.

Sin embargo, uno de los principales ajustes se presentará en la edición central de Noticias Caracol. Este informativo reducirá su duración habitual, ya que se transmitirá entre las 7:00 p. m. y las 7:45 p. m. De esta manera, el noticiero cederá parte de su espacio para dar paso a la cobertura del evento deportivo programado para la noche.

A partir de las 7:45 p. m., el canal iniciará la transmisión del partido entre Portugal y México, el cual se extenderá hasta las 10:00 p. m. Este encuentro también impactará el horario del programa de humor 'Sábados Felices', que tradicionalmente ocupa esa franja nocturna. Debido a la emisión del compromiso futbolístico, el programa comenzará más tarde de lo habitual.



En ese sentido, 'Sábados Felices' se emitirá una vez finalice el partido, retomando su espacio desde las 10:00 p. m. hasta las 11:00 p. m.

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Por qué Cristiano Ronaldo no jugará este 28 de marzo con Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo no estará presente en el compromiso de este 28 de marzo debido a una lesión en el tendón de la corva. El delantero sufrió esta molestia el pasado 28 de febrero durante un partido con Al Feiha, situación que lo dejó fuera de la convocatoria para el encuentro que se disputará en el Estadio Azteca.

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A pesar de su notable ausencia, el deportista se reportó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, pues le deseó fuerza a su equipo en el enfrentamiento.

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