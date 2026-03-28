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A qué hora es el partido Portugal vs. México HOY Caracol y qué pasará con La Red - CaracolTV

Todo está listo para el encuentro deportivo en el que Cristiano Ronaldo estará ausente en la cancha. Esto pasará con 'La Red', 'Sábados Felices' y los demás programas.

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Cambios en la programación por partido México v. Portugal en Caracol este 28 de marzo

Todo está listo para el encuentro deportivo en el que Cristiano Ronaldo estará ausente en la cancha. Esto pasará con 'La Red', 'Sábados Felices' y los demás programas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Qué pasará con la parrilla de programación este 28 de marzo por partido México vs. Portugal.