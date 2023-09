Sebastián Yatra lanza 'Energía bacana', cuyo video musical es protagonizado por Georgina Rodríguez

Luego de una temporada cargada de merengue, Sebastián Yatra regresa con su nuevo sencillo llamado 'Energía Bacana', una canción que habla del amor. El cantautor, en sus propias palabras, dedica este tema a las personas que “te alegran la vida, te elevan, te dan paz y te llenan de buena vibra”, según lo dicho en el comunicado de prensa de este lanzamiento.

'Energía bacana' llega junto con un video musical en el que el artista colombiano se cuela tras la cámara para convertirse en director, documentando el amor de la celebridad española Georgina Rodríguez, quien disfrutó tanto la canción que la hizo propia.

Te puede interesar: Sebastián Yatra publicó video con Aitana por su más reciente canción

Sebastián Yatra reveló en este comunicado que se imaginó que la canción mostraría “a una pareja que todos amamos quienes personifican esa increíble energía". El video, de hecho, refleja la "energía bacana" en la vida de Georgina Rodríguez.

El arte de este tema musical fue dibujado por Leonardo Rodriguez Pastrana Caldarola, un pintor español de 10 años. Esto continúa con la tendencia del artista en sus últimos sencillos, en los que el arte fue creado por artistas globales incluyendo el trabajo del artista callejero colombiano Nats Garu en 'Vagabundo' y la artista española Marta de la Fuente en 'Una noche sin pensar'.

Conoce más: Sebastián Yatra salta al merengue y lanza 'Vagabundo' en compañía de Manuel Turizo y Beéle

Publicidad

El estreno de 'Energía bacana' llega tras el tema musical 'Vagabundo', junto con sus compatriotas colombianos Manuel Turizo y Beéle. Cabe destacar que la presentadora de televisión Gayle King le entregó al talentoso artista una placa Platino Latino certificada por la RIAA por esta canción, la cual cuenta con 279 millones de reproducciones globales hasta la fecha. El sencillo es tres veces Platino en España y cuenta con múltiples certificaciones Oro en Latinoamérica.

Sebastián Yatra se presentó interpretando la contagiosa melodía “na-na-na-na-na” de 'Vagabuno' junto a miles de fanáticos en festivales internacionales donde agotó boletería. El tema musical generó una amistad entre el artista y el actual jugador #1 de tenis en el mundo, Carlos Alcaraz, quien dijo a los medios que esta es su canción favorita.

Lee también: Sebastián Yatra respondió a quienes lo acusaron de haberle sido infiel a Tini Stoessel

El dúo participó en el partido benéfico 'Stars Of The Open' durante el US Open con el fin de ayudar a Ucrania. No fue una competencia fácil: afortunadamente Rafael Nadal lo entrenó para esta noche especial.

Publicidad

Mira el video musical aquí: