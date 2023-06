Sebastián Yatra publicó video con Aitana por su más reciente canción

Sebastián Yatra ha tenido gran éxito nacional e internacionalmente. Muchos están pendientes de su música y su número de seguidores crece día a día, por eso, hay varios que no le pierden la pista y cuestionan su vida privada.

Así ha sucedido desde hace unos meses, cuando empezaron a crecer los rumores de que tendría una relación con la cantautora española Aitana. Estos crecieron aún más cuando ella oficializó su rompimiento con Miguel Bernardeau, con quien llevaba un tiempo.

A través de sus redes sociales o en público ninguno de los dos se ha referido oficialmente al tema, lo que solo hace que los rumores sigan creciendo. De hecho, no tienen fotos como pareja en redes y es poco lo que se dejan ver en público.

A pesar de esto, en redes sociales muchos de los seguidores de la española y el colombiano acumulan detalles que para algunos se han convertido en “pruebas” de que los artistas sí podrían ser una pareja.

Ahora, los dos han generado conversación después de que Yatra subiera un video a TikTok bailando ‘Vagabundo’, una de sus más recientes canciones.

Lo cierto es que, primero, este subió la temperatura, pues el cantante baila usando solamente una toalla, lo que ha motivado comentarios y mensajes hacia el intérprete de ‘No hay nadie más’, ‘Tacones rojos’ y ‘Cómo mirarte’.

Sin embargo, esta no ha sido la única razón por la que el video se ha convertido en blanco de comentarios. Y es que Aitana hizo un dúo con él y Yatra lo compartió nuevamente en su cuenta principal.

Allí los dos están bailando y cantando una parte del tema, lo que no ha pasado desapercibido, “Cuándo confirmen su relación nos hacemos los sorprendidos, vale?”, “Se dan cuenta que no canta el "que no soy tu novio"”, “Sin miedo al exito 😂😳”, “El día que anuncien oficialmente 👫 el mundo explota”, “Vivaan los novios 🥰”.

A pesar de la gran cantidad de mensajes que han recibido, lo cierto es que ninguno de los dos ha comentado el tema. Sin embargo, varios aseguran que podría tratarse de indirectas entre los dos y de pistas de que pronto podrían confirmar su amor.