La escandalosa cifra que Cristiano Ronaldo le pagó a cantante colombiano por show privado

Ronny Kevin Roldán Velasco, más conocido como Kevin Roldán, es un cantante, compositor y productor musical de reguetón, reconocido por éxitos como ‘Si no te enamoras’, ‘Hasta abajo’, ‘PPP’ y más. Ahora, el caleño es noticia por sus recientes declaraciones en un programa radial sobre la vez que cantó en una fiesta del futbolista portugués Cristiano Ronaldo .

Mora también: Culpable de la muerte de Selena Quintanilla podría ser liberada, a pesar de tener cadena perpetua

La celebración tuvo lugar en España en 2015, cuando el delantero formaba parte del Real Madrid y festejaba su cumpleaños junto a figuras como James Rodríguez, Marcelo Vieira y Keylor Navas. Para la ocasión, el astro del fútbol quería contar con grandes artistas en su evento.

Kevin Roldan cantó en fiesta de Cristiano Ronaldo

Según relató Roldán en la emisora Mix y en entrevistas previas, fue elegido por el gran éxito de su tema 'Si no te enamoras' y, de hecho, era el artista principal de la noche. Durante la entrevista, el reguetonero reveló la cifra que recibió por la presentación:

Publicidad

"Bueno, no lo quería hacer público, pero hace poco me preguntaron en una entrevista en España... Fueron 250.000 euros", confesó.

Publicidad

Además, reconoció que, aunque estaba al tanto del éxito de Cristiano Ronaldo, sus conocimientos sobre fútbol eran limitados: "En ese tiempo estaba muy enfocado en mi música y no soy muy futbolero… Sabía que CR7 estaba rompiéndola y que era un duro, pero tampoco es que estuviera muy conectado con ese mundo", explicó.

El artista también recordó que asumió el evento como un trabajo y no tuvo mucha interacción con el futbolista.

"Me quedé en el camerino y en un momento subió James Rodríguez y me dijo que Cris estaba preguntando por mí, que por qué no iba a la fiesta", relató. Sin embargo, Roldán prefirió mantenerse concentrado en su presentación para demostrar su profesionalismo.

Uno de los momentos más memorables de la noche fue cuando Cristiano Ronaldo subió al escenario a cantar con él.

Te puede interesar: Epa Colombia reveló cómo es la comida que recibe en la cárcel: "He sufrido demasiado"

Publicidad

Por último, el cantante desmintió los rumores de que el portugués lo había demandado por tomar y compartir fotos del evento. Aclaró que en ningún momento se estipuló una restricción de este tipo en las cláusulas del contrato.