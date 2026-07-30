Cuándo se termina 'Vecinos': fecha y hora del último capítulo de la producción

Una de las producciones más queridas de Caracol Televisión es, sin duda, 'Vecinos', el programa que se está emitiendo en el horario prime de lunes a viernes, después de 'Yo Me Llamo'. La producción, que cuenta con la participación de Flora Martínez y Robinson Díaz como Tatiana y Óscar, llega a su final. Esto es todo lo que debes saber.

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El canal dio a conocer a través de su comunicación en pantalla que la producción llegará a su final el próximo 3 de agosto; por lo que sus seguidores podrán conocer en qué queda la historia de amor entre el taxista y la doctora, socia de una prestigiosa inmobiliaria.

En los últimos episodios, los televidentes no solo se conmovieron con la muerte de Henry, el mejor amigo del protagonista, sino que también han sido testigos de cómo Óscar se percató de que no era el padre biológico de Sol. La niña tuvo que ir al hospital luego de presentar problemas de salud por un medicamento que le dio la niñera, lo que la obligó a recibir una transfusión de sangre de su padre.





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Al ver el panorama, Jessica acudió a Tatiana para que le ayudara a convencer a Rodolfo, el verdadero papá de la niña, a realizarse el procedimiento; sin embargo, el socio de la inmobiliaria, desde la cárcel, puso la condición de casarse con su exnovia para ayudar a la menor.

Qué producción reemplazará a 'Vecinos' en las noches

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Recientemente, se informó que 'María, la caprichosa' llega a las noches de Caracol Televisión. Esta producción es una historia de ficción, basada en el libro 'Soñar lo imposible' de Paula Moreno, e inspirada en la vida de Pérxides María Roa Borja.

Nacida en el turbulento Apartadó de los años 80, en un hogar lleno de amor, María Roa sueña con estudiar y convertirse en maestra, pero la vida parece tener otros planes para ella. María conoce el lado más duro de la vida cuando, siendo todavía una niña, se enfrenta al trágico asesinato de su hermana por causa de la violencia que azota la región. A los 14 años, y con un embarazo inesperado, su idea de estudiar se diluye y María se ve forzada a trabajar como empleada doméstica para sostener a su pequeño.

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