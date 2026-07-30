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Cuándo se acaba 'Vecinos', historia de Óscar y Tatiana: fecha del último capítulo - CaracolTV

'Vecinos' cuenta con la participación de Flora Martínez y Robinson Díaz como Tatiana y Óscar Leal. Caracol Televisión que tras el final de la novela, dará 'María, la caprichosa'.

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Cuándo se termina 'Vecinos': fecha y hora del último capítulo de la producción

La producción que regresó a Caracol Televisión el 2 de diciembre de 2025 se prepara para su final. Esto es lo que debes saber sobre la historia de Tatiana y Óscar.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Cuándo es la gran final de 'Vecinos', la novela de Óscar y Tatiana.