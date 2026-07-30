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Mauricio Mejía, actor de ‘Escobar, el patrón del mal', estudió en el Sena

Mauricio Mejía, actor de ‘Escobar, el patrón del mal', reconocida producción de Caracol Televisión, estudió en el Sena y contó qué curso hizo. Vende tecnología en centro comercial.

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Mauricio Mejía, actor de ‘Escobar, el patrón del mal', estudió en el Sena

El reconocido antioqueño, recordado por interpretar al joven Pablo Escobar en la exitosa producción de Caracol Televisión, se preparó en el Servicio Nacional de Aprendizaje antes de comenzar a actuar.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Mauricio Mejía, actor de ‘Escobar, el patrón del mal'
Mauricio Mejía, actor de ‘Escobar, el patrón del mal'
Foto: Instagram @mauromejiaoficial