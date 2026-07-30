Mauricio Mejía, actor de ‘Escobar, el patrón del mal', estudió en el Sena

Mauricio Mejía ha construido una sólida trayectoria en la televisión colombiana durante más de dos décadas. Producciones como ‘Escobar, el patrón del mal’ y ‘El Cartel de los Sapos’, lo consolidaron como uno de los actores más reconocidos del país.

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Sin embargo, lejos de las cámaras, el artista decidió diversificar su vida profesional y apostarle al emprendimiento, una decisión que hoy genera admiración entre sus seguidores. Mejía contó en una entrevista con 'La Red' que decidió abrir un negocio de tecnología, que hoy atiende en un centro comercial de Medellín.

Además, tiene una marca de ropa, creada junto a su esposa, proyecto que, según dijo en el programa de Caracol, ha tenido una buena acogida y se convirtió en una fuente importante de ingresos mientras continúa vinculado al mundo del entretenimiento.





Lo que muchos no sabían es que, antes de abrirse camino en la actuación, Mauricio Mejía cursó estudios en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), al igual que lo hizo un actor de 'La Reina del Flow'. Esa etapa hizo parte de su proceso de formación antes de dedicarse por completo al mundo artístico, contó en El Colombiano. El antioqueño estudió mecánica, lo que lo ayudó a sumergirse en el negocio de la tecnología.

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También trabajó en distintos oficios antes de alcanzar la fama, experiencia que, asegura, le enseñó el valor del trabajo y la disciplina, cualidades que posteriormente trasladó a su carrera frente a las cámaras.

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¿Mauricio Mejía, de ‘Escobar, el patrón del mal’, abandonó la actuación?

El artista aclaró que no abandonó su carrera como actor, sino que ahora tiene la posibilidad de seleccionar con mayor cuidado los proyectos en los que participa. Después de más de 25 años de trayectoria, asegura que espera producciones que representen un verdadero reto profesional o personal y, mientras, continúa desarrollando sus emprendimientos.

