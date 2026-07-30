En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La “muerta” llama a la mansión y habla con María; le pregunta si ya se enteró de la muerte de su madre, además, le dice que está segura de que Nandito es el verdadero asesino.
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Soraya le asegura a María que Nandito es culpable de la muerte de la nana
La “muerta” llama a la mansión y habla con María; le pregunta si ya se enteró de la muerte de su madre, además, le dice que está segura de que Nandito es el verdadero asesino.