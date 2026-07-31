En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer se aprovecha de que Luis Fernando está tomando en un bar y, con ayuda de Gonzalo, lo llevan inconsciente a su casa. Posteriormente, Soraya llama a María y le atormenta la vida.
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Soraya le dice a María que su esposo está ebrio en su casa
La mujer se aprovecha de que Luis Fernando está tomando en un bar y, con ayuda de Gonzalo, lo llevan inconsciente a su casa. Posteriormente, Soraya llama a María y le atormenta la vida.