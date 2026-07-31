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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer se aprovecha de que Luis Fernando está tomando en un bar y, con ayuda de Gonzalo, lo llevan inconsciente a su casa. Posteriormente, Soraya llama a María y le atormenta la vida.

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Soraya le dice a María que su esposo está ebrio en su casa

La mujer se aprovecha de que Luis Fernando está tomando en un bar y, con ayuda de Gonzalo, lo llevan inconsciente a su casa. Posteriormente, Soraya llama a María y le atormenta la vida.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 31 de jul, 2026
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