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Cuándo dan 'A Otro Nivel': estos son los cuatro grupos que siguen en competencia- CaracolTV

El concurso musical de los profesionales está en su recta final; por lo que desde ya se están definiendo los cupos para la noche más importante de toda la producción.

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Cuáles son los cuatro grupos que continúan en 'A Otro Nivel' y se acercan a la gran final

El concurso musical de los profesionales está en su recta final; por lo que desde ya se están definiendo los cupos para la noche más importante de toda la producción.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Qué grupos quedan en 'A Otro Nivel'; se acerca la gran final.
Qué grupos quedan en 'A Otro Nivel'; se acerca la gran final.
Foto: Caracol Televisión.