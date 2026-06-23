Cuáles son los cuatro grupos que continúan en 'A Otro Nivel' y se acercan a la gran final

Caracol Televisión realizó cambios en su programación para este 23 de junio con el fin de transmitir el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo, encuentro correspondiente al Mundial de Fútbol 2026.

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Debido a esta modificación en la parrilla de contenidos, algunos de los programas habituales del canal no serán emitidos durante la jornada. Entre ellos se encuentra 'A Otro Nivel', formato musical presentado por Cristina Hurtado y que cuenta con la participación de Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander como jurados.

Asimismo, la producción 'Vecinos' tampoco hará parte de la programación prevista para este lunes, ya que el espacio será ocupado por la cobertura deportiva.

Qué equipos se mantienen en 'A Otro Nivel'



Mientras el programa permanece fuera del aire por esta jornada, la competencia continúa avanzando hacia sus etapas definitivas. El pasado 22 de junio se llevó a cabo la más reciente eliminación del concurso, resultado que dejó por fuera a Cu4rz durante la noche dedicada a Felipe Peláez.

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Como consecuencia de esta salida, actualmente permanecen cuatro agrupaciones en competencia por el título de la temporada. Los equipos que siguen en carrera son Macondo Sound System, Colombian Crew, Cola de Lagarto y The Beat Voice.

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Es necesario mencionar que todavía está pendiente la noche dedicada a Gian Marco, una de las galas especiales más esperadas tras ver los homenajes que les realizaron a sus compañeros en el escenario.

Estas jornadas se caracterizan porque el jurado homenajeado no participa en las decisiones relacionadas con la continuidad de los concursantes. En cambio, su papel se centra en acompañar a los cantantes en la preparación de sus espectáculos durante su paso por los estudios ditu.

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Por otra parte, los equipos restantes continúan preparándose para las siguientes etapas de la competencia, en las que buscarán asegurar su permanencia hasta la última emisión del programa.

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La producción ya tiene definida la fecha para conocer al ganador de esta edición. De acuerdo con la información difundida por Caracol Televisión, la final está prevista para el viernes 26 de junio, cuando uno de los cuatro grupos que permanecen en competencia obtendrá el primer lugar del formato.

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.