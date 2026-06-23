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Quién es el hincha del Congo en partido de Colombia que se comportó como estatua - CaracolTV

Este 23 de junio, los aficionados colombianos podrán ver la actuación de Michel Nkuka, un hincha del Congo que se ha hecho tendencia por su presencia en los partidos del equipo africano.

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Partido Colombia VS. Congo: él es el hincha que se comporta como estatua durante 90 minutos

Este 23 de junio, los aficionados colombianos podrán ver la actuación de Michel Nkuka, un hincha del Congo que se ha hecho tendencia por su presencia en los partidos del equipo africano.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Quién es el hincha de la República Democrática del Congo que se queda 90 minutos parado en los partidos.
Quién es el hincha de la República Democrática del Congo que se queda 90 minutos parado en los partidos.
Foto: Instagram @lumumbaveaofficiel