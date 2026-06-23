Partido Colombia VS. Congo: él es el hincha que se comporta como estatua durante 90 minutos

Uno de los personajes que más atención ha generado durante el Mundial de Fútbol 2026 es el hombre conocido como Lumumba Vea, cuyo nombre de nacimiento es Michel Nkuka. Su presencia en los estadios ha llamado la atención de aficionados y usuarios de redes sociales, convirtiéndolo en una de las figuras más comentadas alrededor del torneo.

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Nkuka acompaña a la Selección Democrática del Congo como hincha y fue el propio combinado nacional el que solicitó que estuviera presente durante la Copa del Mundo de la FIFA. Sin embargo, su popularidad no comenzó en esta edición del torneo, sino que se remonta a 2025, cuando asistió a la Copa Africana de Naciones disputada en Marruecos.

Desde entonces, su particular forma de apoyar a la selección ha captado la atención del público. Durante los encuentros, permanece de pie durante los 90 minutos como si fuera una estatua, manteniendo el brazo derecho alzado y la mirada fija. Además, tan pronto como suena el pitazo inicial, saca un banco, se sitúa encima y permanece inmóvil durante todo el partido.

El hombre, que ya es tendencia en redes sociales, siempre viste los colores de la bandera de la República Democrática del Congo: amarillo, azul y rojo. Esta imagen se ha vuelto característica en cada una de sus apariciones, tanto en competencias continentales como internacionales.





La pose que adopta en los estadios tiene un significado específico. Según se ha dado a conocer, nació como un homenaje a Patrice Lumumba, líder y activista congoleño durante la época en que el país era conocido como Zaire. Lumumba murió el 17 de enero de 1961 a los 35 años y es la figura que Michel Nkuka busca evocar mediante este gesto.

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Asimismo, el apellido del activista fue tomado como apodo por Nkuka, quien actualmente es conocido como Lumumba Vea. Gracias a la difusión de imágenes y videos en redes sociales, su presencia ha alcanzado una amplia visibilidad y actualmente reúne cerca de 200 mil seguidores en Instagram.

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El 22 de junio viajó a México después de enfrentar una cuarentena relacionada con un brote de ébola; por lo que estará presente en el partido contra la Selección de Colombia que tendrá lugar este 23 de junio a partir de las 9:00 p. m. por la pantalla del Gol Caracol.

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Mientras tanto, cientos de aficionados han reaccionado a su forma de alentar a al conjunto deportivo. De hecho, algunos espectadores han llegado a pensar que se trata de una estatua real debido a la ausencia de movimientos durante los partidos.