Habló la mamá de Natalia Villalba, la modelo que fue hallada sin vida dentro de una maleta

El pasado 22 de junio fue encontrada sin vida Natalia Villalba, la modelo que se encontraba dentro de una maleta ubicada en el interior de un apartamento en el sector de El Chicó, en el norte de Bogotá. El hallazgo se produjo luego de que finalizara la reserva del inmueble, cuando trabajadores que se disponían a realizar labores de limpieza ingresaron al lugar.

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Tras el descubrimiento del cuerpo, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar posibles responsables.

En medio de las indagaciones, Claudia Villalba, mamá de la modelo, rompió el silencio, información que fue recogida por El Tiempo. La mujer se refirió al proceso que enfrenta la familia tras la muerte de la joven. Según explicó, aún no han podido adelantar algunos procedimientos relacionados con la identificación formal del cuerpo.

“Aún no nos han entregado el cuerpo y haremos el reconocimiento en los próximos días”, mencionó.





Asimismo, señaló que Natalia llevaba 17 años viviendo en Bogotá y recordó la última comunicación que sostuvo con ella antes de que se perdiera el contacto.

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“Hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”, dijo.

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De acuerdo con lo expresado por la madre, la joven se encontraba en el apartamento alquilado debido a que tenía planes de cambiar de residencia próximamente. Además, se refirió a la actividad laboral que desarrollaba Natalia y manifestó que no contaba con mayores detalles sobre su ocupación.

"Ella me decía que tenía una empresa y que trabajaba en eso (…) No sé de qué era exactamente y estoy a la espera de hablar con una de sus mejores amigas para que me dé más información sobre a qué se dedicaba”, continuó.

Por otra parte, las autoridades continúan recopilando elementos de prueba dentro de la investigación. Entre las diligencias realizadas se encuentra el análisis de cámaras de seguridad del edificio donde fue encontrado el cuerpo.

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Como resultado de esa revisión, se estableció la presencia de dos ciudadanos extranjeros en el edificio. En consecuencia, las autoridades adelantan verificaciones para determinar si estas personas tienen algún tipo de relación con el caso o si su presencia corresponde a otras circunstancias.

De igual forma, se conoció que durante las labores investigativas fue encontrado el computador de la modelo. Sin embargo, las autoridades no han logrado ubicar su teléfono celular, elemento que también hace parte de las averiguaciones que se desarrollan actualmente.