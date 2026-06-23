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Claudia Villalba, mamá de Natalia Villalba, habló tras conocerse la noticia de su muerte - CaracolTV

Claudia Villalba, la mamá de la también creadora de contenido digital, rompió el silencio y reveló desde hace cuánto tiempo no tenía comunicación con la modelo.

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Habló la mamá de Natalia Villalba, la modelo que fue hallada sin vida dentro de una maleta

Claudia Villalba, la mamá de la también creadora de contenido digital, rompió el silencio y reveló desde hace cuánto tiempo no tenía comunicación con la modelo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Qué dijo la mamá de Natalia Villalba tras conocer la muerte de la modelo.
Qué dijo la mamá de Natalia Villalba tras conocer la muerte de la modelo.
Foto: Tomada de Internet.