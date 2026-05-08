1:01:57 min Vecinos - Capítulo 102: Óscar y Rodolfo contratan abogados para sacar a Tatiana de la cárcel 40:36 Capítulo 101 Óscar se entera de que Jessica está embarazada 40:19 Capítulo 100 Tatiana se entrega a la justicia y protege a Óscar 40:32 Capítulo 99 Jessica acepta el plan de hacerle creer a Óscar que está embarazada de él 1:01:57 Capítulo 102 Óscar y Rodolfo contratan abogados para sacar a Tatiana de la cárcel

Capítulo 102 Vecinos: Óscar y Rodolfo contratan abogados para sacar a Tatiana de la cárcel El taxista y el exnovio de Tatiana llegan a la cárcel para visitar a la doctora; sin embargo, se llevan una gran sorpresa al percatarse de que ambos contrataron de manera independiente a dos abogados.