40:36 min Vecinos - Capítulo 101: Óscar se entera de que Jessica está embarazada 40:19 Capítulo 100 Tatiana se entrega a la justicia y protege a Óscar 40:32 Capítulo 99 Jessica acepta el plan de hacerle creer a Óscar que está embarazada de él 40:20 Capítulo 98 Jessica se entera que está embarazada de Rodolfo 40:36 Capítulo 101 Óscar se entera de que Jessica está embarazada

Capítulo 101 Vecinos: Óscar se entera de que Jessica está embarazada Jessica finge un desmayo en la casa de Óscar, por lo que es trasladada de urgencias a la clínica, donde el médico le informa al taxista que será papá.