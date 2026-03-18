Vecinos - Capítulo 69: La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado 42:01 Capítulo 68 Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo 44:20 Capítulo 67 Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro 45:55 Capítulo 66 Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo Capítulo 69 La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado

Capítulo 69 Vecinos: La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado Mientras el doctor del taxista le informa que la Fiscalía solicitó una junta médica para determinar su estado de salud, Gervasio se ofrece a cubrir los gastos legales de su hijo.