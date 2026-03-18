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Capítulo 69 Vecinos: 18 de marzo completo y gratis - CaracolTV

Mientras el doctor del taxista le informa que la Fiscalía solicitó una junta médica para determinar su estado de salud, Gervasio se ofrece a cubrir los gastos legales de su hijo.

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Vecinos - Capítulo 69: La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado
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42:01
Capítulo 68
Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo
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44:20
Capítulo 67
Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
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45:55
Capítulo 66
Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo
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Capítulo 69
La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado

Capítulo 69 Vecinos: La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado

Mientras el doctor del taxista le informa que la Fiscalía solicitó una junta médica para determinar su estado de salud, Gervasio se ofrece a cubrir los gastos legales de su hijo.

Por: Marianella Chavarro Castro
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42:01
Capítulo 68
Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo
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44:20
Capítulo 67
Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
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45:55
Capítulo 66
Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo
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45:11
Capítulo 65
Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
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45:47
Capítulo 64
Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria
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45:11
Capítulo 63
Rodolfo se entera que Tatiana quiere darse una oportunidad con Óscar
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Capítulo 69
La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado