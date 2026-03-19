41:50 min Vecinos - Capítulo 70: Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel Capítulo 69 La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado 42:01 Capítulo 68 Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo 44:20 Capítulo 67 Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro 41:50 Capítulo 70 Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel

Capítulo 70 Vecinos: Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel El médico le informa al taxista que la junta médica determinó que se encuentra en óptimas condiciones, y le proporciona un medicamento para distraer a los funcionarios.