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Capítulo 70 Vecinos: 19 de marzo completo y gratis - CaracolTV

El médico le informa al taxista que la junta médica determinó que se encuentra en óptimas condiciones, y le proporciona un medicamento para distraer a los funcionarios.

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41:50 min
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Vecinos - Capítulo 70: Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel
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Capítulo 69
La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado
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42:01
Capítulo 68
Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo
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44:20
Capítulo 67
Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
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41:50
Capítulo 70
Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel

Capítulo 70 Vecinos: Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel

El médico le informa al taxista que la junta médica determinó que se encuentra en óptimas condiciones, y le proporciona un medicamento para distraer a los funcionarios.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Capítulo 69
La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado
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42:01
Capítulo 68
Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo
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44:20
Capítulo 67
Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
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45:55
Capítulo 66
Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo
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45:11
Capítulo 65
Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
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45:47
Capítulo 64
Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria
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41:50
Capítulo 70
Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel