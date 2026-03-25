45:00 min Vecinos - Capítulo 73: Jessica se va a vivir temporalmente con Óscar en el edificio 44:44 Capítulo 72 Tatiana sufre por Óscar, mientras Rodolfo y Jessica hacen plan para que ellos no vuelvan 44:19 Capítulo 71 Óscar se entera de que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso 41:50 Capítulo 70 Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel 45:00 Capítulo 73 Jessica se va a vivir temporalmente con Óscar en el edificio

Capítulo 73 Vecinos: Jessica se va a vivir temporalmente con Óscar en el edificio Tras la propuesta que le hizo Óscar de vivir temporalmente con él, Jessica empaca maletas y abandona el barrio. Doña Ruca se opone a los planes de la pareja.