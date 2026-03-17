42:01 min Vecinos - Capítulo 68: Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo 44:20 Capítulo 67 Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro 45:55 Capítulo 66 Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo 45:11 Capítulo 65 Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo 42:01 Capítulo 68 Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo

Capítulo 68 Vecinos: Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo Tatiana se reúne con el teniente de la Policía y Rodolfo, quienes le muestran pruebas del testimonio que dio uno de los secuestradores donde culpa a Óscar por el crimen.