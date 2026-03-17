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Capítulo 68 Vecinos: 17 de marzo completo y gratis - CaracolTV

Tatiana se reúne con el teniente de la Policía y Rodolfo, quienes le muestran pruebas del testimonio que dio uno de los secuestradores donde culpa a Óscar por el crimen.

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42:01 min
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Vecinos - Capítulo 68: Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo
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44:20
Capítulo 67
Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
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45:55
Capítulo 66
Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo
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45:11
Capítulo 65
Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
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42:01
Capítulo 68
Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo

Capítulo 68 Vecinos: Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo

Tatiana se reúne con el teniente de la Policía y Rodolfo, quienes le muestran pruebas del testimonio que dio uno de los secuestradores donde culpa a Óscar por el crimen.

Por: Marianella Chavarro Castro
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44:20
Capítulo 67
Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
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45:55
Capítulo 66
Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo
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45:11
Capítulo 65
Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
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45:47
Capítulo 64
Tatiana le promete a Óscar renunciar a la inmobiliaria
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Capítulo 63
Rodolfo se entera que Tatiana quiere darse una oportunidad con Óscar
CAPÍTULO 62 VECINOS
47:56
Capítulo 62
Tatiana visita a Óscar luego de que él recupera la consciencia
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42:01
Capítulo 68
Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo