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Capítulo 70 Vecinos: 20 de marzo completo y gratis - CaracolTV
El taxista recibe la visita de su médico en el hospital, quien le informa que el testimonio en su contra se cayó y que se probó que el contrato que lo involucraba con el secuestro es falso.
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Capítulo 70 Vecinos: Óscar se entera que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso
44:19 min
Vecinos - Capítulo 70:
Óscar se entera que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso
41:50
Capítulo 70
Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel
Capítulo 69
La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado
42:01
Capítulo 68
Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo
44:19
Capítulo 70
Óscar se entera que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso
Capítulo 70 Vecinos: Óscar se entera que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso
El taxista recibe la visita de su médico en el hospital, quien le informa que el testimonio en su contra se cayó y que se probó que el contrato que lo involucraba con el secuestro es falso.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
20 de Marzo, 2026
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41:50
Capítulo 70
Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel
Capítulo 69
La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado
42:01
Capítulo 68
Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo
44:20
Capítulo 67
Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
45:55
Capítulo 66
Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo
45:11
Capítulo 65
Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
44:19
Capítulo 70
Óscar se entera que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso
Vecinos
Capítulo 70 Vecinos: Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel
Vecinos
Capítulo 69 Vecinos: La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado
Vecinos
Capítulo 68 Vecinos: Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo
Vecinos
Capítulo 67 Vecinos: Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
Vecinos
Capítulo 66 Vecinos: Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo
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Capítulo 65 Vecinos: Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
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