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Capítulo 70 Vecinos: 20 de marzo completo y gratis - CaracolTV

El taxista recibe la visita de su médico en el hospital, quien le informa que el testimonio en su contra se cayó y que se probó que el contrato que lo involucraba con el secuestro es falso.

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44:19 min
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Vecinos - Capítulo 70: Óscar se entera que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso
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41:50
Capítulo 70
Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel
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Capítulo 69
La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado
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42:01
Capítulo 68
Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo
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44:19
Capítulo 70
Óscar se entera que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso

Capítulo 70 Vecinos: Óscar se entera que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso

El taxista recibe la visita de su médico en el hospital, quien le informa que el testimonio en su contra se cayó y que se probó que el contrato que lo involucraba con el secuestro es falso.

Por: Marianella Chavarro Castro
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41:50
Capítulo 70
Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel
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Capítulo 69
La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado
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42:01
Capítulo 68
Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo
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44:20
Capítulo 67
Tatiana empieza a dudar sobre la inocencia de Óscar en el secuestro
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Capítulo 66
Doña Ruca le confiesa a Gervasio que Óscar es su hijo
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Capítulo 65
Óscar queda detenido por ser el presunto responsable del secuestro de Rodolfo
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Capítulo 70
Óscar se entera que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso