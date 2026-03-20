44:19 min Vecinos - Capítulo 70: Óscar se entera que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso 41:50 Capítulo 70 Óscar toma medida desesperada al ver que lo llevarán a la cárcel Capítulo 69 La familia de Óscar reúne el dinero para pagar el abogado 42:01 Capítulo 68 Policía confirma que Óscar es el autor intelectual del secuestro de Rodolfo 44:19 Capítulo 70 Óscar se entera que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso

Capítulo 70 Vecinos: Óscar se entera que no irá a la cárcel tras giro inesperado en su caso El taxista recibe la visita de su médico en el hospital, quien le informa que el testimonio en su contra se cayó y que se probó que el contrato que lo involucraba con el secuestro es falso.